La serie "Fallout" arrasa en Amazon Prime Video: ¿cuántos capítulos tiene la segunda temporada?

La serie “Fallout” estrenó su segunda temporada en Amazon Prime Video y rápidamente se consolidó como un éxito mundial, reafirmando el impacto de una de las adaptaciones televisivas más ambiciosas basadas en videojuegos.
La plataforma presentó el tráiler oficial y nuevas imágenes de la esperada nueva entrega, que cuenta con ocho episodios. La segunda temporada se estrenó el 17 de diciembre de 2025 y lanza un nuevo capítulo cada semana hasta el 4 de febrero de 2026. El lanzamiento se realizó de manera exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios.
El tráiler ofrece un anticipo cargado de acción, con criaturas mutadas, escenas de alto impacto, misterios en el yermo (wasteland) y la incorporación de nuevos rostros al elenco, entre ellos Kumail Nanjiani y Macaulay Culkin. La historia retomará los acontecimientos posteriores al impactante final de la primera temporada y llevará al público a un viaje que se extiende desde el yermo del Mojave hasta la emblemática ciudad postapocalíptica de New Vegas.
“Fallout” es una producción de Kilter Films, con Jonathan Nolan y Lisa Joy como productores ejecutivos. Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner se desempeñan como productores ejecutivos, creadores y showrunners, consignó A24.
Hasta el momento, la primera temporada superó los 100 millones de espectadores a nivel mundial, ubicándose entre los tres títulos más vistos en la historia de Prime Video. Todos los episodios de esa entrega continúan disponibles en la plataforma.
Las claves de "Fallout", la serie que arrasa en Amazon Prime Video
Basada en una de las franquicias de videojuegos más icónicas de todos los tiempos, la serie retrata la historia de quienes tienen y quienes no tienen en un mundo donde casi no queda nada por poseer. Doscientos años después del apocalipsis, los habitantes de lujosos refugios contra la ceniza nuclear se ven obligados a regresar al infierno radiactivo que sus antepasados dejaron atrás, descubriendo un universo complejo, extrañamente alegre y profundamente violento.
La serie está protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) y Frances Turner (The Boys).
La producción cuenta además con Athena Wickham como productora ejecutiva, mientras que Todd Howard, de Bethesda Game Studios, participa junto a James Altman por Bethesda Softworks. Margot Lulick también integra el equipo de productores ejecutivos. Amazon MGM Studios y Kilter Films producen la serie en asociación con Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks.