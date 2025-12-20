La serie "Fallout" arrasa en Amazon Prime Video: ¿cuántos capítulos tiene la segunda temporada?

Basada en una de las franquicias de videojuegos más icónicas de todos los tiempos, la serie retrata la historia de quienes tienen y quienes no tienen en un mundo donde casi no queda nada por poseer. Doscientos años después del apocalipsis, los habitantes de lujosos refugios contra la ceniza nuclear se ven obligados a regresar al infierno radiactivo que sus antepasados dejaron atrás, descubriendo un universo complejo, extrañamente alegre y profundamente violento.