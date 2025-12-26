Qué significa comer siempre rápido, según un experto en psicología

Comer apurado, casi sin registrar sabores ni texturas, es un hábito más extendido de lo que parece y suele pasar inadvertido en la rutina diaria. Sin embargo, para la psicología, la velocidad con la que una persona se sienta a la mesa no es un dato menor ni casual: puede decir mucho más que una simple falta de tiempo. Según advierte un especialista en el área, la forma en que se come puede funcionar como un espejo de estados emocionales, niveles de ansiedad y modos de vincularse con el entorno.