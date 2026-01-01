Tres razones para pensar que 2026 será un mejor año

En materia de educación también se prevén cambios significativos que van más allá del auge de la IA y su impacto en el conocimiento. En Argentina, el Gobierno nacional prevé aumentar un 23% los recursos para la función “Educación y Cultura”. Según el Presupuesto aprobado hace pocos días en el Congreso, se destinarán a esta área $6,8 billones a precios de 2025. La cifra supondría un crecimiento real de entre 4,4% y 8% según qué tipo de índice de inflación se considere. Pero más allá de nuestras fronteras, la perspectiva educativa global prevé que para los próximos meses la educación evolucione hacia sistemas de hibridez y “nanolearning” -definida como una metodología que entrega píldoras de conocimiento ultracondensadas-. En un mundo cada vez más digital, los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estiman que habrá un desplazamiento del enfoque basado en el contenido técnico puro hacia la gestión emocional y la salud mental para combatir el agotamiento sistémico de docentes y alumnos. La obsesión por los algoritmos podría ceder por una mirada más empática en 2026.