En medio de una fuerte polémica en redes sociales y en organismos de seguridad vial, Valeria Aquino, ex pareja del cantante “El Polaco”, reaccionó públicamente tras la suspensión preventiva de su licencia de conducir, medida dispuesta luego de que se viralizara un video en el que su hija de 12 años aparece al volante de un vehículo sin la debida autorización legal.
La sanción, impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial a pedido del Ministerio de Transporte bonaerense, se basa en la consideración de que la grabación constituyó una conducta vial “gravísima” que puso en riesgo la vida de terceros y violó las normas de tránsito vigentes.
Lejos de mantenerse al margen, Aquino compartió en sus historias de Instagram publicaciones interpretadas por internautas como gestos provocadores frente a la restricción que le impide conducir mientras avanza el proceso administrativo.
El provocador posteo de la ex de El Polaco tras la suspensión de su licencia de conducir
Desde su perfil de Instagram, Valeria Aquino compartió imágenes dentro de un vehículo, sentada y con el cinturón de seguridad abrochado. Junto al posteo escribió: “Ir al gimnasio con este calor vale el doble”. En el registro no aparece conduciendo: se la ve ubicada en el asiento del acompañante.
Las reacciones no tardaron en multiplicarse tras la viralización del clip. Entre los mensajes más duros que circularon en redes sociales se destacaron frases como “Es una irresponsable”, “¿No aprendió?” y “Da vergüenza”, junto a otros cuestionamientos similares.
Hace varios días, Valeria Aquino, expareja de El Polaco, generó polémica en redes al publicar un video en el que se ve a Alma, la hija que tienen en común, conduciendo un auto con apenas 12 años.
Aunque se esperaba la reacción del cantante en pleno escándalo, todo indica que prefirió mantenerse al margen, al menos públicamente. Sin embargo, su última publicación en su cuenta de Instagram fue interpretada por sus seguidores como una clara indirecta hacia Aquino.