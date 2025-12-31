El provocador posteo de la ex de El Polaco tras la suspensión de su licencia de conducir

En medio de una fuerte polémica en redes sociales y en organismos de seguridad vial, Valeria Aquino, ex pareja del cantante “El Polaco”, reaccionó públicamente tras la suspensión preventiva de su licencia de conducir, medida dispuesta luego de que se viralizara un video en el que su hija de 12 años aparece al volante de un vehículo sin la debida autorización legal.