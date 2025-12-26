Polémica en redes: la hija de El Polaco y Valeria Aquino fue filmada manejando con apenas 12 años

Una fuerte polémica se desató en las redes sociales luego de que Valeria Aquino, ex pareja de El Polaco, compartiera un video en el que se ve a su hija Alma Cwirkaluk, de apenas 12 años, manejando un automóvil. La publicación generó una ola de críticas y reavivó el debate sobre los límites, la responsabilidad adulta y la exposición de menores en plataformas digitales.