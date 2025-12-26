Secciones
LA GACETA
Polémica en redes: la hija de El Polaco y Valeria Aquino fue filmada manejando con apenas 12 años

La publicación de la ex pareja del cantante desató una fuerte discusión entre usuarios, que cuestionaron la exposición de la menor y el hecho de que condujera un vehículo a tan corta edad.

Hace 25 Min

Una fuerte polémica se desató en las redes sociales luego de que Valeria Aquino, ex pareja de El Polaco, compartiera un video en el que se ve a su hija Alma Cwirkaluk, de apenas 12 años, manejando un automóvil. La publicación generó una ola de críticas y reavivó el debate sobre los límites, la responsabilidad adulta y la exposición de menores en plataformas digitales.

En las imágenes, que fueron grabadas en una zona rural, se observa a la niña conduciendo sin la presencia de tránsito ni personas alrededor. Junto al video, Aquino expresó con orgullo: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”, una frase que acompañó la escena y que rápidamente se volvió viral.

Sin embargo, la difusión del contenido no tardó en generar reacciones encontradas. Muchos usuarios cuestionaron duramente la actitud de los padres y consideraron inapropiado que una menor asuma una responsabilidad de ese tipo, más allá del entorno en el que se desarrolló la grabación.

A pesar de las críticas, también surgieron voces que relativizaron la situación. Algunos internautas señalaron que vivieron experiencias similares durante su infancia y sostuvieron que, con los cuidados necesarios y en un contexto controlado, podría tratarse de una instancia de aprendizaje para la niña.

