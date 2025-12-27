Podrían inhabilitar la licencia de conducir de Valeria Aquino, la madre de la hija del Polaco

Este viernes se viralizó un video que compartió Valeria Aquino, expareja y madre de una de las hijas del “Polaco”. En las imágenes se veía a Alma, su hija de 12 años, conduciendo un auto. La filmación trascendió y Aquino, aunque tuvo algunos defensores, recibió un sinfín de críticas. Como consecuencia de su acto, que pretendía ser didáctico, la Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió la inhabilitación de la licencia de conducir de la influencer y empresaria.
La misma Aquino fue quien grabó a Alma al volante de un auto, transitando por un camino rural. Lejos de querer ocultar el hecho, la influencer lo compartió en una de sus historias de Instagram con gran orgullo. “Criar también es enseñar a hacer, no solo mirar”, escribió sobre una de las imágenes en las que se ve a su hija.
La ANSV le quitaría la licencia de conducir a Valeria Aquino
Aquino desató un debate público sobre la exposición de menores y la responsabilidad de los adultos. La ANSV fundamentó su pedido de retirada de la licencia en la legislación nacional que prohíbe a menores de edad conducir vehículos en todo el territorio del país. Un agravante fue que se utilizó mal el cinturón de seguridad, lo que habría incrementado el peligro para Alma.
Según trascendió, la ANSV recibió reiteradas denuncias luego de la viralización del video que fue publicado durante la tarde de Navidad. Por ello se decidió proceder a la decisión formal para inhabilitar la Licencia Nacional de Conducir de Valeria Aquino. En paralelo a las críticas, muchas personas sostuvieron que no se trataba de un hecho de gravedad si la menor estaba acompañada por un adulto y en un entorno controlado.
Sin embargo, la Ley de Tránsito, N° 24.449, establece en su artículo 11 las edades mínimas para conducir. Para manejar un vehículo en la vía pública se deben tener cumplidas diferentes edades, según el caso: 21 años para las clases de licencias C, D y E (camiones con y sin acoplado, vehículos para más de 8 pasajeros y maquinaria); 17 años para las clases restantes; 16 años para ciclomotores en tanto no lleven pasajeros.
En este caso, la niña debería tener al menos 17 años para poder conducir el vehículo que llevaba. Es que la normativa indica que, a partir de esa edad, los menores ya están habilitados para conducir vehículos de las clases A y B, que se corresponden con motocicletas, triciclos, cuatriciclos, automóviles, utilitarios, camionetas y vans.