Podrían inhabilitar la licencia de conducir de Valeria Aquino, la madre de la hija del Polaco

Este viernes se viralizó un video que compartió Valeria Aquino, expareja y madre de una de las hijas del “Polaco”. En las imágenes se veía a Alma, su hija de 12 años, conduciendo un auto. La filmación trascendió y Aquino, aunque tuvo algunos defensores, recibió un sinfín de críticas. Como consecuencia de su acto, que pretendía ser didáctico, la Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió la inhabilitación de la licencia de conducir de la influencer y empresaria.