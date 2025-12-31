Video: el momento de furia del "Dibu" Martínez con hinchas del Arsenal que casi termina en escándalo

Durante el partido, el marplatense había quedado en el foco por su responsabilidad en el primer gol del encuentro, tras no poder controlar un centro en el área. Después del pitazo final, un grupo de hinchas del Arsenal le gritó desde la tribuna y el arquero reaccionó de inmediato: se dio vuelta, comenzó a responderles y debió ser contenido por personal del Aston Villa para evitar que la discusión escalara.