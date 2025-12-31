Video: el momento de furia del "Dibu" Martínez con hinchas del Arsenal que casi termina en escándalo

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a quedar en el centro de la escena en la Premier League. Luego de la goleada que el Arsenal le propinó al Aston Villa en Londres (4-1), el campeón del mundo tuvo un fuerte cruce con simpatizantes locales que lo increparon cuando se retiraba hacia los vestuarios del Emirates Stadium.
Durante el partido, el marplatense había quedado en el foco por su responsabilidad en el primer gol del encuentro, tras no poder controlar un centro en el área. Después del pitazo final, un grupo de hinchas del Arsenal le gritó desde la tribuna y el arquero reaccionó de inmediato: se dio vuelta, comenzó a responderles y debió ser contenido por personal del Aston Villa para evitar que la discusión escalara.
El episodio quedó registrado en un video filmado por un simpatizante y rápidamente se viralizó en redes sociales. La tensión sorprendió a muchos, sobre todo porque el argentino tiene una fuerte historia con el Arsenal, club en el que jugó casi una década entre préstamos y etapas de alternancia bajo los tres palos.
A pesar de su pasado en Londres, "Dibu" no toleró los insultos que bajaron desde las tribunas y protagonizó un momento de furia que pudo haber terminado peor de no mediar la intervención de los colaboradores del club visitante. La imagen volvió a encender el debate sobre la relación del arquero con las hinchadas rivales en Inglaterra.
El impacto deportivo del resultado
Más allá del cruce, la derrota dejó al Aston Villa en el tercer lugar de la Premier League, con 39 puntos, uno menos que el Manchester City. El Arsenal, en tanto, alcanzó las 45 unidades y se afianza en la cima del campeonato, en una temporada que promete ser una de las más peleadas de los últimos años.