Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán este 31 de diciembre?

Hay una modificación respecto a los horarios en el que abrieron los locales en la previa a la Navidad.

LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 4 Hs

Son muchas las personas que tienen programadas las compras para la fiesta de Año Nuevo en Tucumán. Lo que tendrán que tener en cuenta es que los comercios tendrán una pequeña modificación respecto a los horarios de atención que tuvieron previo a la Navidad. 

El miércoles 31, día en que se festeja la finalización del 2025, habrá una atención en horario corrido, pero diferente a la del 24. Los comercios abrirán a las 9 y cerrarán a las 14. 

Mientras que el jueves 1 de enero habrá feriado por Año Nuevo, por lo que tampoco habrá atención.

Ventas en Navidad

Las ventas navideñas en los comercios minoristas PyMes subieron 1,3% frente al año pasado, a precios constantes. Este año se caracterizó por una alta implementación de acciones comerciales, alcanzando al 89,3% de los establecimientos.

No obstante, el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares, consignó el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Temas TucumánSan Miguel de TucumánAño NuevoCámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre?

Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre?

Compras de Año Nuevo: así atenderán los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre

Compras de Año Nuevo: así atenderán los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

Lo más popular
Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años
1

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez
2

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto
3

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela
4

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026
5

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso
6

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Más Noticias
Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Comentarios