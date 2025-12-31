Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Ascensos y alineamiento: los clubes promovidos en 2025 reforzaron su apoyo a “Chiqui” Tapia

Los equipos que subieron de categoría durante el año expresaron, con distintos niveles de intensidad, su respaldo al presidente de la AFA.

GRAN ESCALA. Del vóleibol al fútbol, Ciudad Bolívar logró en seis años ascender a la Primera Nacional. GRAN ESCALA. Del vóleibol al fútbol, Ciudad Bolívar logró en seis años ascender a la Primera Nacional.
Hace 2 Hs

La influencia política de Claudio “Chiqui” Tapia dentro del mapa del fútbol argentino volvió a hacerse visible durante 2025. Los ocho clubes que lograron ascender de categoría durante la temporada dejaron, de una u otra forma, señales públicas de respaldo a la conducción del presidente de la AFA. Desde comunicados institucionales hasta presencias en actos oficiales, la mayoría de las instituciones recién promovidas dejaron ver una sintonía política que ratifica el peso de la actual gestión dentro del ecosistema del ascenso.

El armado territorial que llevó a Tapia a la presidencia -apoyado en clubes del AMBA y reforzado en el interior por el trabajo de Pablo Toviggino- volvió a exhibir resultados. Casos como los ascensos de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza a la Liga Profesional, junto con los de Midland, Acassuso, Atlético de Rafaela y Ciudad Bolívar hacia la Primera Nacional, reflejaron un denominador común: la mayoría de sus dirigentes mostraron respaldo al mando de la AFA, ya sea a través de gestos institucionales o mensajes públicos.

En algunos clubes, el alineamiento convivió con contextos polémicos. En Córdoba, el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto volvió a estar rodeado de sospechas arbitrales, mientras su presidente, Alicio Dagatti, enfrenta causas judiciales por narcotráfico y lavado de activos. En otros casos, como Midland -institución presidida por Agustín Orión-, el apoyo fue explícito y difundido en redes sociales, con mensajes que defendieron abiertamente la gestión de Tapia frente a cuestionamientos externos.

El respaldo político también se vio reflejado en clubes como Atlético de Rafaela, cuyo presidente Francisco Paravano mantiene una relación de estrecha confianza con la cúpula de la AFA. En paralelo, instituciones como Ciudad Bolívar -proyecto surgido bajo la conducción de Marcelo Tinelli- consolidaron su llegada a categorías superiores en medio de controversias arbitrales y cuestionamientos por apuestas deportivas.

Un mapa de poder que se consolida en el ascenso

Más allá de los matices deportivos, el denominador común es claro: los ascensos de 2025 reforzaron la red de influencia que sostiene a Tapia en el poder. Entre muestras de apoyo público, relaciones históricas y alineamientos institucionales, el fútbol argentino volvió a confirmar que el ascenso es mucho más que un campo de competencia: también es un territorio clave en la construcción de poder.

Temas Selección Argentina de fútbolAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaArgentinaPablo TovigginoLiga ProfesionalEstudiantes de Río CuartoGimnasia de Mendoza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Rival peligroso para la selección argentina? Argelia brilló y goleó en la Copa de África

¿Rival peligroso para la selección argentina? Argelia brilló y goleó en la Copa de África

Disputó el Mundial con Francia y admitió su odio a la selección argentina por lo sucedido en Qatar

Disputó el Mundial con Francia y admitió su odio a la selección argentina por lo sucedido en Qatar

Lionel Messi posó con una camiseta del Ascenso y generó furor entre los hinchas

Lionel Messi posó con una camiseta del Ascenso y generó furor entre los hinchas

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Lionel Messi pasó la Navidad en Rosario y Antonela Rocuzzo mostró la intimidad de la cena familiar

Lionel Messi pasó la Navidad en Rosario y Antonela Rocuzzo mostró la intimidad de la cena familiar

Lo más popular
Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años
1

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez
2

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto
3

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela
4

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026
5

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso
6

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Más Noticias
Hugo Colace enciende la búsqueda de un central zurdo para la defensa de Atlético Tucumán

Hugo Colace enciende la búsqueda de un central zurdo para la defensa de Atlético Tucumán

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Comentarios