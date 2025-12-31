Ascensos y alineamiento: los clubes promovidos en 2025 reforzaron su apoyo a “Chiqui” Tapia

La influencia política de Claudio “Chiqui” Tapia dentro del mapa del fútbol argentino volvió a hacerse visible durante 2025. Los ocho clubes que lograron ascender de categoría durante la temporada dejaron, de una u otra forma, señales públicas de respaldo a la conducción del presidente de la AFA. Desde comunicados institucionales hasta presencias en actos oficiales, la mayoría de las instituciones recién promovidas dejaron ver una sintonía política que ratifica el peso de la actual gestión dentro del ecosistema del ascenso.
El armado territorial que llevó a Tapia a la presidencia -apoyado en clubes del AMBA y reforzado en el interior por el trabajo de Pablo Toviggino- volvió a exhibir resultados. Casos como los ascensos de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza a la Liga Profesional, junto con los de Midland, Acassuso, Atlético de Rafaela y Ciudad Bolívar hacia la Primera Nacional, reflejaron un denominador común: la mayoría de sus dirigentes mostraron respaldo al mando de la AFA, ya sea a través de gestos institucionales o mensajes públicos.
En algunos clubes, el alineamiento convivió con contextos polémicos. En Córdoba, el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto volvió a estar rodeado de sospechas arbitrales, mientras su presidente, Alicio Dagatti, enfrenta causas judiciales por narcotráfico y lavado de activos. En otros casos, como Midland -institución presidida por Agustín Orión-, el apoyo fue explícito y difundido en redes sociales, con mensajes que defendieron abiertamente la gestión de Tapia frente a cuestionamientos externos.
El respaldo político también se vio reflejado en clubes como Atlético de Rafaela, cuyo presidente Francisco Paravano mantiene una relación de estrecha confianza con la cúpula de la AFA. En paralelo, instituciones como Ciudad Bolívar -proyecto surgido bajo la conducción de Marcelo Tinelli- consolidaron su llegada a categorías superiores en medio de controversias arbitrales y cuestionamientos por apuestas deportivas.
Un mapa de poder que se consolida en el ascenso
Más allá de los matices deportivos, el denominador común es claro: los ascensos de 2025 reforzaron la red de influencia que sostiene a Tapia en el poder. Entre muestras de apoyo público, relaciones históricas y alineamientos institucionales, el fútbol argentino volvió a confirmar que el ascenso es mucho más que un campo de competencia: también es un territorio clave en la construcción de poder.