Ascensos y alineamiento: los clubes promovidos en 2025 reforzaron su apoyo a “Chiqui” Tapia

El armado territorial que llevó a Tapia a la presidencia -apoyado en clubes del AMBA y reforzado en el interior por el trabajo de Pablo Toviggino- volvió a exhibir resultados. Casos como los ascensos de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza a la Liga Profesional, junto con los de Midland, Acassuso, Atlético de Rafaela y Ciudad Bolívar hacia la Primera Nacional, reflejaron un denominador común: la mayoría de sus dirigentes mostraron respaldo al mando de la AFA, ya sea a través de gestos institucionales o mensajes públicos.