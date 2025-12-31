Golpe judicial a la cúpula de la AFA: investigan a “Chiqui” Tapia por aportes previsionales

La situación judicial que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo. La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa que investiga la presunta apropiación indebida de aportes previsionales por parte de la AFA. La medida fue dispuesta por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante.