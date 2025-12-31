Secciones
Golpe judicial a la cúpula de la AFA: investigan a “Chiqui” Tapia por aportes previsionales

La Justicia ordenó acceder a sus movimientos fiscales y bursátiles y a los de otros directivos.

COMPLICADO. Siguen las investigaciones contra Claudio Chiqui Tapia. COMPLICADO. Siguen las investigaciones contra Claudio "Chiqui" Tapia.
Hace 2 Hs

La situación judicial que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo. La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa que investiga la presunta apropiación indebida de aportes previsionales por parte de la AFA. La medida fue dispuesta por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante.

La resolución no solo alcanza al máximo dirigente del fútbol argentino, sino también a otras figuras clave de la mesa directiva: el tesorero de la AFA Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Ariel Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. Todos ellos quedaron bajo el mismo nivel de escrutinio patrimonial.

Además, el magistrado resolvió habilitar la feria judicial para que la investigación avance sin interrupciones. La sospecha central es que la AFA habría retenido aportes y contribuciones correspondientes a la seguridad social por un monto superior a los 19 mil millones de pesos, sin ingresarlos en los plazos fijados por la ley.

El expediente se originó a partir de una presentación realizada por Vanina Vidal, funcionaria del organismo recaudador ARCA, quien denunció que las retenciones no declaradas corresponden a operaciones registradas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El fiscal Claudio Navas Rial ya había imputado a Tapia por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal del organismo.

Un proceso que aumenta la presión sobre la AFA

La medida judicial se da en un contexto de creciente escrutinio sobre la conducción de la casa madre del fútbol argentino. La investigación ahora buscará determinar si existió evasión o administración irregular de fondos, mientras la cúpula dirigencial queda bajo observación directa de la Justicia.

Temas Selección Argentina de fútbolAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaArgentinaPablo TovigginoClaudio “Chiqui” Tapia
