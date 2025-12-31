Luego de los allanamientos en la sede de Viamonte y en el predio de Ezeiza, la AFA emitió un nuevo comunicado

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a quedar en el centro de una investigación judicial tras los allanamientos realizados en sus principales instalaciones. Por orden del juez federal Luis Antonio Armella, efectivos policiales se presentaron tanto en la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, como en el predio de Ezeiza, en el marco de una causa que indaga presuntas maniobras irregulares vinculadas a una sociedad creada en Estados Unidos en 2021.
Luego de los procedimientos, la AFA difundió un breve comunicado oficial en el que buscó llevar tranquilidad y dejar sentada su postura frente a la investigación. En el texto, la entidad remarcó que volvió a colaborar con las autoridades, tal como ya había ocurrido en instancias anteriores.
“La Asociación del Fútbol Argentino informa a la opinión pública que en el día de la fecha se realizaron requerimientos judiciales, por orden del juez Luis Antonio Armella, interinamente a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, en el marco de la causa FLP 29107/2025, tanto en la sede de la calle Viamonte como en el predio de Ezeiza”, señaló el comunicado.
Además, el texto subrayó que la institución “se puso nuevamente a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario, aportando la documentación física y digital solicitada”, con el objetivo de facilitar el avance de la medida ordenada por la Justicia.
Los allanamientos se produjeron a partir de una investigación periodística publicada el domingo por el diario La Nación, que expuso un presunto esquema de desvío de fondos millonarios. Según ese informe, desde la AFA se habrían canalizado al menos 42 millones de dólares a través de una operatoria financiera que involucró a una empresa intermediaria constituida en Estados Unidos y a otras cuatro sociedades radicadas en Miami, sin empleados ni actividad comercial comprobable.
Fondos transferidos a "sociedades fantasmas"
De acuerdo con esa investigación, la AFA había designado como agente comercial internacional a TourProdEnter LLC, una firma que concentró más de 260 millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio, derechos de televisión y partidos amistosos en el exterior. Parte de esos fondos, siempre según la documentación analizada por la Justicia estadounidense, habrían sido transferidos de manera sistemática a esas sociedades “fantasma”, lo que motivó la intervención judicial y los procedimientos realizados en las últimas horas.
Mientras la causa sigue su curso y se analizan los elementos recolectados, desde la AFA insisten en que su rol es de colaboración plena con la Justicia, en un contexto que vuelve a colocar bajo la lupa el manejo de los ingresos internacionales del fútbol argentino.