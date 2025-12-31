Luego de los allanamientos en la sede de Viamonte y en el predio de Ezeiza, la AFA emitió un nuevo comunicado

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a quedar en el centro de una investigación judicial tras los allanamientos realizados en sus principales instalaciones. Por orden del juez federal Luis Antonio Armella, efectivos policiales se presentaron tanto en la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, como en el predio de Ezeiza, en el marco de una causa que indaga presuntas maniobras irregulares vinculadas a una sociedad creada en Estados Unidos en 2021.