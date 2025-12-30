Escándalo en la AFA: encontraron el contrato con la empresa ligada a Javier Faroni durante los allanamientos en la sede Viamonte

Pero el alcance del acuerdo no se limitó a la recaudación. El contrato también habilitó a la empresa a actuar como agente de cobro de esos ingresos y, a la vez, como intermediaria en los pagos asociados a la logística de la Selección y de las actividades internacionales de la AFA. Por esas tareas, TourProdEnter se aseguró otro 10% de comisión sobre las salidas de dinero vinculadas a traslados, alojamientos y servicios contratados en el exterior.