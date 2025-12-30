Escándalo en la AFA: encontraron el contrato con la empresa ligada a Javier Faroni durante los allanamientos en la sede Viamonte

Los allanamientos realizados este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, en la calle Viamonte, arrojaron un hallazgo clave para la causa que investiga el circuito financiero de la entidad porque la Justicia encontró el contrato que formalizó la relación entre la AFA y la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario teatral Javier Faroni.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a partir de un pedido conjunto de la Fiscalía Federal N.º 2, encabezada por Cecilia Incardona, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco. Además del edificio de Viamonte, los operativos se extendieron al predio de la AFA en Ezeiza y al domicilio de Faroni.
Según reveló una investigación del diario La Nación, firmada por Ignacio Grimaldi, Nicolás Pizzi y Hugo Alconada Mon, el documento encontrado durante el allanamiento confirma que TourProdEnter fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA para el exterior y que, a partir de ese vínculo, se quedó con un porcentaje significativo de los ingresos internacionales del fútbol argentino.
El contrato, titulado “Acuerdo de Agente Comercial Internacional”, fue firmado el 9 de diciembre de 2021 por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, en ese momento presidente y secretario ejecutivo de la AFA. La fecha no es un dato menor ya que el acuerdo se rubricó apenas un día después de que Erica Gillette, pareja de Faroni, presentara formalmente su propuesta comercial a la entidad.
De acuerdo con la copia del contrato, TourProdEnter LLC pactó quedarse con el 30% de todos los ingresos comerciales que la AFA generara en el exterior, una cifra que abarca acuerdos de sponsoreo, patrocinios, derechos vinculados a marcas e imágenes y la organización de eventos deportivos y comerciales fuera del país.
Pero el alcance del acuerdo no se limitó a la recaudación. El contrato también habilitó a la empresa a actuar como agente de cobro de esos ingresos y, a la vez, como intermediaria en los pagos asociados a la logística de la Selección y de las actividades internacionales de la AFA. Por esas tareas, TourProdEnter se aseguró otro 10% de comisión sobre las salidas de dinero vinculadas a traslados, alojamientos y servicios contratados en el exterior.
Siempre según la investigación periodística, la empresa montada en Florida quedó autorizada a manejar esos fondos desde cuentas abiertas en bancos estadounidenses como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. Desde allí debía canalizar tanto los ingresos como los pagos a proveedores internacionales.
Los registros bancarios indican que, desde fines de 2021, TourProdEnter recaudó más de 260 millones de dólares vinculados a la actividad internacional de la AFA. En función de los porcentajes establecidos en el contrato, los honorarios de la empresa rondarían los 78 millones de dólares, aunque esa cifra podría ser mayor si se contemplan las comisiones por logística.
El hallazgo del contrato se produce en un contexto judicial cada vez más delicado para la conducción del fútbol argentino. En las últimas semanas, la investigación avanzó sobre el desvío de al menos 42 millones de dólares hacia sociedades radicadas en Florida sin empleados ni actividad comercial declarada, y derivó en allanamientos en la AFA, en clubes y en domicilios particulares.
La aparición del acuerdo firmado en 2021 le aporta ahora un respaldo documental central a la causa porque confirma las condiciones bajo las cuales se estructuró el vínculo entre la AFA y TourProdEnter y permite a la Justicia analizar, con mayor precisión, si el esquema contractual fue utilizado para canalizar maniobras irregulares.
Con el contrato ya en poder de los investigadores, el expediente suma una pieza clave para reconstruir el circuito del dinero y determinar responsabilidades en uno de los capítulos más sensibles que enfrenta la dirigencia del fútbol argentino en los últimos años.