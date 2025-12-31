¿En Año Nuevo se come menos que en Navidad? Así cambian los hábitos durante las fiestas

En Tucumán, la diferencia entre la mesa del 24 y la del 31 de diciembre no es sólo una cuestión de fechas. Es más bien una forma distinta de celebrar, de reunirse y hasta de comer. Mientras la Navidad conserva su impronta familiar y abundante, el Año Nuevo se vive con más descontractura, menos planificación y platos más simples. Así lo observa Jessica Abraham, propietaria de El Mesón, una empresa dedicada a la gastronomía que, cada fin de año, toma el pulso de las preferencias locales a través de los pedidos.