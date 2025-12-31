Quién es Carla Quevedo, la talentosa ex de Pedro Rosemblat que lanzó una ácida crítica contra Lali Espósito

La escena parece sacada de un guion de cine, pero es la realidad de las redes sociales argentinas. En un rincón, Lali Espósito, la estrella pop del momento; en el otro, Carla Quevedo, una artista multifacética que no teme usar la ironía como arma. Entre ellas, un hombre en común: Pedro Rosemblat.
El posteo que encendió la mecha: "¿Todo el mundo llena estadios?"
Esta semana, una reflexión de Quevedo en X (ex Twitter) desató una verdadera revolución digital. Mientras Lali celebraba el sold out histórico en River Plate y el canal de streaming Gelatina —liderado por Rosemblat— vivía su apogeo, Carla lanzó un dardo letal:
"Estoy fascinada por el fenómeno llenar estadios. Todo el mundo llena estadios. Los canales de streaming llenan estadios. Wow".
La reacción del "fandom" fue inmediata. Para muchos, fue una crítica directa al éxito masivo de la actual pareja de su ex. Los comentarios no tardaron en llegar, oscilando entre quienes la tildaron de "resentida" y quienes celebraron su ácida honestidad.
¿Quién es Carla Quevedo? Más que "la ex de..."
Aunque hoy el algoritmo la vincule al triángulo amoroso del momento, Carla Quevedo tiene una trayectoria que habla por sí sola. Es actriz, escritora y streamer, y vive en un constante movimiento pendular entre Nueva York y Buenos Aires.
Talento de exportación: A pesar de pasar gran parte del año en la "Gran Manzana", Carla se define como "más argenta que el dulce de leche".
Es autora de textos profundos y reflexiones contundentes. Su inteligencia y capacidad de seducción a través de la palabra la han convertido en una figura de culto en redes.
Mucho antes de que Pedro se convirtiera en "el novio de Lali" y llenara teatros con su militancia y humor político, vivió una historia de amor con Quevedo cuando él aún era recordado por su personaje de "El Cadete".
El antecedente: el insólito pedido a Javier Milei
No es la primera vez que Carla utiliza el humor para referirse a la cantante. Cuando estalló el conflicto mediático entre Javier Milei y Lali Espósito, Quevedo publicó una carta abierta al Presidente que se volvió viral:
"Señor presidente... le pido por favor que deje de putear a Lali", comenzó escribiendo. Pero el remate fue puramente Quevedo: "En segundo lugar, porque es la actual de mi ex y se me está infectando todo el feed con sus caras".