Secciones
LA GACETA
EspectáculosFamosos

Quién es Carla Quevedo, la talentosa ex de Pedro Rosemblat que lanzó una ácida crítica contra Lali Espósito

Entre Nueva York y Buenos Aires, la actriz y escritora Carla Quevedo no pasa desapercibida. Con una pluma afilada y el manejo experto de la ironía, la ex de Pedro Rosemblat volvió a sacudir las redes sociales con un sugestivo mensaje sobre los "estadios llenos".

Quién es Carla Quevedo, la talentosa ex de Pedro Rosemblat que lanzó una ácida crítica contra Lali Espósito Quién es Carla Quevedo, la talentosa ex de Pedro Rosemblat que lanzó una ácida crítica contra Lali Espósito
Hace 3 Hs

La escena parece sacada de un guion de cine, pero es la realidad de las redes sociales argentinas. En un rincón, Lali Espósito, la estrella pop del momento; en el otro, Carla Quevedo, una artista multifacética que no teme usar la ironía como arma. Entre ellas, un hombre en común: Pedro Rosemblat.

El posteo que encendió la mecha: "¿Todo el mundo llena estadios?"

Esta semana, una reflexión de Quevedo en X (ex Twitter) desató una verdadera revolución digital. Mientras Lali celebraba el sold out histórico en River Plate y el canal de streaming Gelatina —liderado por Rosemblat— vivía su apogeo, Carla lanzó un dardo letal:

"Estoy fascinada por el fenómeno llenar estadios. Todo el mundo llena estadios. Los canales de streaming llenan estadios. Wow".

La reacción del "fandom" fue inmediata. Para muchos, fue una crítica directa al éxito masivo de la actual pareja de su ex. Los comentarios no tardaron en llegar, oscilando entre quienes la tildaron de "resentida" y quienes celebraron su ácida honestidad.

Quién es Carla Quevedo, la talentosa ex de Pedro Rosemblat que lanzó una ácida crítica contra Lali Espósito

¿Quién es Carla Quevedo? Más que "la ex de..."

Aunque hoy el algoritmo la vincule al triángulo amoroso del momento, Carla Quevedo tiene una trayectoria que habla por sí sola. Es actriz, escritora y streamer, y vive en un constante movimiento pendular entre Nueva York y Buenos Aires.

Talento de exportación: A pesar de pasar gran parte del año en la "Gran Manzana", Carla se define como "más argenta que el dulce de leche".

Es autora de textos profundos y reflexiones contundentes. Su inteligencia y capacidad de seducción a través de la palabra la han convertido en una figura de culto en redes.

Mucho antes de que Pedro se convirtiera en "el novio de Lali" y llenara teatros con su militancia y humor político, vivió una historia de amor con Quevedo cuando él aún era recordado por su personaje de "El Cadete".

Quién es Carla Quevedo, la talentosa ex de Pedro Rosemblat que lanzó una ácida crítica contra Lali Espósito

El antecedente: el insólito pedido a Javier Milei

No es la primera vez que Carla utiliza el humor para referirse a la cantante. Cuando estalló el conflicto mediático entre Javier Milei y Lali Espósito, Quevedo publicó una carta abierta al Presidente que se volvió viral:

"Señor presidente... le pido por favor que deje de putear a Lali", comenzó escribiendo. Pero el remate fue puramente Quevedo: "En segundo lugar, porque es la actual de mi ex y se me está infectando todo el feed con sus caras".

Temas Lali Espósito
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años
1

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez
2

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto
3

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela
4

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026
5

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso
6

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Más Noticias
Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán este 31 de diciembre?

Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán este 31 de diciembre?

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Comentarios