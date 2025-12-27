Secciones
LA GACETA
EspectáculosFamosos

Lali Espósito agotó su segunda fecha en River: el llanto de la artista

Lali Espósito marcó un nuevo hito en su carrera al vender todas las localidades en River.

La emoción de Lali tras agotar todas las funciones en River. La emoción de Lali tras agotar todas las funciones en River. Fuente: Lali vía Instagram
Por Luisina Acosta Hace 25 Min

Atrás quedaron las históricas jornadas en el Estadio Vélez Sarsfield, donde Lali Espósito se consagró como la primera artista argentina en hacer cinco shows en un año en ese recinto. Otro hito llevó a Lali a reforzar su título de ícono pop argentino al celebrar que todas las localidades de sus primeras funciones en River estaban agotadas.

Lali confimó su primer show en River para 2026: ¿cuánto salen las entradas y dónde comprarlas?

Lali confimó su primer show en River para 2026: ¿cuánto salen las entradas y dónde comprarlas?

Lali Espósito puso a la venta las entradas para “el sueño del Monumental” este viernes 26 de diciembre, luego de celebrar en sus redes sociales la conquista de uno de los estadios más grandes del país. “Lali atiende al demonio en River” fue el anuncio de una gira que comenzó con una fecha única.

Lali agotó todas las entradas a su show en River 

En cuestión de horas, la artista agotó su primer show en River, que tiene fecha programada para el 6 de junio. Desde sus vacaciones en la playa, la artista se mostró conmovida por el logro, que la obligó a apartarse para expresar lo que sentía. “Me vine acá a un rincón porque no sé llorar en público. Gracias, ¿qué es esto?“, dijo sorprendida ante un nuevo logro en su carrera.

Tras la emoción, Lali redobló la apuesta y lanzó la segunda tanda de entradas para la fecha siguiente, y nuevamente fue solo cuestión de horas para que las localidades se agotaran completamente. Con la publicación de un carrusel en su cuenta de Instagram, Lali agradeció nuevamente a sus seguidores por aquel logro histórico.

Un año histórico para Lali

Así, el 2025 termina como un año brillante para la cantante y actriz, quien convocó a más de 350.000 personas en su tour mundial, estrenó un documental junto a Netflix y lanzó el álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, el cual escaló entre lo más alto de las plataformas de streaming.

A solo días de haber ofrecido su quinto show en el estadio Vélez, la cantante de “Disciplina” se prepara para los que serán los shows más importantes de su carrera.

Temas Lali Espósito
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Así está hoy Majo Riera, la mamá de Lali Espósito que venció el cáncer y escribió un libro

Así está hoy Majo Riera, la mamá de Lali Espósito que venció el cáncer y escribió un libro

Lali confimó su primer show en River para 2026: ¿cuánto salen las entradas y dónde comprarlas?

Lali confimó su primer show en River para 2026: ¿cuánto salen las entradas y dónde comprarlas?

Lo más popular
La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión
1

La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto
2

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión
3

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

El Senado aprobó el Presupuesto 2026, con apoyo de la oposición dialoguista
4

El Senado aprobó el Presupuesto 2026, con apoyo de la oposición dialoguista

El oficialismo consiguió aval en el Senado para el Régimen de Inocencia Fiscal
5

El oficialismo consiguió aval en el Senado para el Régimen de Inocencia Fiscal

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)
6

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

Más Noticias
Feriados 2026: cuántos fines de semana de hasta cuatro días habrá y cuándo serán

Feriados 2026: cuántos fines de semana de hasta cuatro días habrá y cuándo serán

Alerta naranja y amarilla: la mitad del país está en riesgo por tormentas y vientos severos

Alerta naranja y amarilla: la mitad del país está en riesgo por tormentas y vientos severos

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor: qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor: qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de encerronas y robos

Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de "encerronas" y robos

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Comentarios