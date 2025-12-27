Lali Espósito agotó su segunda fecha en River: el llanto de la artista

Lali agotó todas las entradas a su show en River

En cuestión de horas, la artista agotó su primer show en River, que tiene fecha programada para el 6 de junio. Desde sus vacaciones en la playa, la artista se mostró conmovida por el logro, que la obligó a apartarse para expresar lo que sentía. “Me vine acá a un rincón porque no sé llorar en público. Gracias, ¿qué es esto?“, dijo sorprendida ante un nuevo logro en su carrera.