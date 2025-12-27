Lali Espósito agotó su segunda fecha en River: el llanto de la artista

Atrás quedaron las históricas jornadas en el Estadio Vélez Sarsfield, donde Lali Espósito se consagró como la primera artista argentina en hacer cinco shows en un año en ese recinto. Otro hito llevó a Lali a reforzar su título de ícono pop argentino al celebrar que todas las localidades de sus primeras funciones en River estaban agotadas.
Lali Espósito puso a la venta las entradas para “el sueño del Monumental” este viernes 26 de diciembre, luego de celebrar en sus redes sociales la conquista de uno de los estadios más grandes del país. “Lali atiende al demonio en River” fue el anuncio de una gira que comenzó con una fecha única.
Lali agotó todas las entradas a su show en River
En cuestión de horas, la artista agotó su primer show en River, que tiene fecha programada para el 6 de junio. Desde sus vacaciones en la playa, la artista se mostró conmovida por el logro, que la obligó a apartarse para expresar lo que sentía. “Me vine acá a un rincón porque no sé llorar en público. Gracias, ¿qué es esto?“, dijo sorprendida ante un nuevo logro en su carrera.
Tras la emoción, Lali redobló la apuesta y lanzó la segunda tanda de entradas para la fecha siguiente, y nuevamente fue solo cuestión de horas para que las localidades se agotaran completamente. Con la publicación de un carrusel en su cuenta de Instagram, Lali agradeció nuevamente a sus seguidores por aquel logro histórico.
Un año histórico para Lali
Así, el 2025 termina como un año brillante para la cantante y actriz, quien convocó a más de 350.000 personas en su tour mundial, estrenó un documental junto a Netflix y lanzó el álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, el cual escaló entre lo más alto de las plataformas de streaming.
A solo días de haber ofrecido su quinto show en el estadio Vélez, la cantante de “Disciplina” se prepara para los que serán los shows más importantes de su carrera.