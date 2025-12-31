Alertas amarillas por tormentas y vientos intensos en distintas regiones del país

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la última noche de 2025 se presenta con un mapa del clima dividido. Para quienes planean celebrar la llegada del Año Nuevo al aire libre, es vital consultar las alertas vigentes, ya que gran parte del oeste y el extremo sur del país enfrentarán fenómenos que podrían empañar los festejos.
En las últimas horas se emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará principalmente a las regiones del NOA y Cuyo. Las provincias que deberán estar atentas a la nubosidad y posibles descargas eléctricas durante la cena son:
Noroeste: Salta y Jujuy.
Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.
Litoral Norte: Misiones también se encuentra bajo alerta, con probabilidad de chaparrones intensos en cortos períodos de tiempo.
En estas zonas, la inestabilidad será la protagonista. Si vas a armar la mesa afuera, asegúrate de tener un espacio cubierto cerca, ya que las tormentas podrían ser localmente fuertes hacia la medianoche.
Patagonia: vientos intensos para despedir el año
En el extremo sur, el brindis estará marcado por el rigor del clima patagónico. El SMN activó alertas por vientos fuertes en Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Las ráfagas podrían dificultar cualquier actividad al aire libre, por lo que se recomienda asegurar objetos que puedan volarse y evitar la exposición en zonas costeras.
En estas dos provincias además existe un alerta por posibles nevadas.
Para la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, el panorama es mucho más alentador. Según el reporte oficial, no rigen alertas meteorológicas para estas regiones, lo que permitiría, en principio, disfrutar de la cena bajo las estrellas con temperaturas típicas de la temporada.
Recomendaciones ante alerta por tormentas
Válido para Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Misiones
Asegurá el "Plan B": ante la probabilidad de ráfagas y actividad eléctrica, se recomienda cenar en espacios cerrados. Si decidís estar afuera, asegurate de poder trasladar todo rápidamente ante el primer trueno.
Cuidado con la electricidad: desconectá electrodomésticos que no sean esenciales y evitá el uso de teléfonos con cable si la tormenta es eléctrica.
No saques la basura: evitá que los residuos obstruyan los desagües y sumideros, lo que podría generar anegamientos rápidos en tu cuadra.
Asegurá objetos volátiles: retirá macetas, sillas de jardín, ceniceros o decoraciones navideñas que puedan ser desplazadas por ráfagas de viento.
Evitá refugiarte bajo árboles: la fuerza del viento puede quebrar ramas y los árboles actúan como pararrayos naturales. No estaciones vehículos debajo de ellos.
Mantenete informado: las alertas amarillas pueden escalar a Avisos a Corto Plazo (ACP). Seguí las actualizaciones en la web del SMN cada 2 o 3 horas.
Recomendaciones por vientos fuertes
Válido para Santa Cruz y Tierra del Fuego
Para el extremo sur, donde rigen alertas por vientos que pueden superar los 90 km/h:
Evitá actividades al aire libre: el riesgo de desprendimiento de cartelería o ramas es elevado.
Casa hermética: mantené cerradas puertas y ventanas de la manera más segura posible.
Manejo con precaución: si tenés que conducir hacia algún festejo, hacelo a velocidad reducida y sujetá el volante con ambas manos, especialmente en rutas abiertas.