Alertas amarillas por tormentas y vientos intensos en distintas regiones del país

En el extremo sur, el brindis estará marcado por el rigor del clima patagónico. El SMN activó alertas por vientos fuertes en Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Las ráfagas podrían dificultar cualquier actividad al aire libre, por lo que se recomienda asegurar objetos que puedan volarse y evitar la exposición en zonas costeras.