Conmoción en EEUU: murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Tatiana Schlossberg, nieta del ex presidente estadounidense John F. Kennedy, falleció este martes a los 35 años luego de enfrentar una dura batalla contra una forma poco común de leucemia.
La triste noticia fue confirmada por la Fundación de la Biblioteca y Museo Presidencial JFK, que comunicó su muerte a través de un mensaje difundido en redes sociales. “Nuestra querida Tatiana falleció esta mañana. Vivirá por siempre en nuestros corazones”, expresó la institución en un comunicado.
Schlossberg había hecho público su diagnóstico en noviembre pasado mediante un ensayo íntimo y profundamente personal publicado en la revista The New Yorker. En ese texto reveló que padecía leucemia mieloide aguda con una mutación rara, un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea, diagnosticado en mayo de 2024, poco después del nacimiento de su segundo hijo.
A lo largo del ensayo, Tatiana combinó la crudeza del proceso de la enfermedad con reflexiones profundas sobre la maternidad, la memoria y el paso del tiempo. Con una voz serena y honesta, lejos de cualquier tono grandilocuente, relató su esfuerzo por “vivir y estar presente” junto a sus hijos mientras atravesaba tratamientos complejos y un pronóstico adverso.
“Estar en el presente es más difícil de lo que parece”, escribió. “Dejo que los recuerdos vayan y vengan. Muchos son de mi infancia, y a veces siento que me observo crecer a mí misma y a mis hijos al mismo tiempo”. En uno de los pasajes más citados, reflexionó sobre la muerte y la memoria, y sobre el deseo humano de creer que ciertos momentos pueden preservarse para siempre.
Nacida en 1990, Tatiana creció en el seno de una de las familias más emblemáticas de la política estadounidense, aunque siempre mantuvo un perfil bajo en comparación con otros integrantes del clan Kennedy. Hija de Caroline Kennedy, exembajadora de Estados Unidos en Japón y Australia, y del diseñador y artista Edwin Schlossberg, eligió un camino alejado de la política partidaria.
Construyó una trayectoria propia como periodista ambiental y escritora, reconocida por su compromiso con los temas vinculados al cambio climático, la crisis ecológica y el impacto humano sobre el planeta. Su trabajo se caracterizó por combinar rigor periodístico con una marcada sensibilidad narrativa.