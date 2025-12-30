Conmoción en EEUU: murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

“Estar en el presente es más difícil de lo que parece”, escribió. “Dejo que los recuerdos vayan y vengan. Muchos son de mi infancia, y a veces siento que me observo crecer a mí misma y a mis hijos al mismo tiempo”. En uno de los pasajes más citados, reflexionó sobre la muerte y la memoria, y sobre el deseo humano de creer que ciertos momentos pueden preservarse para siempre.