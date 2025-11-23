Secciones
La nieta de John F. Kennedy reveló que padece cáncer terminal: tiene 35 años y se enteró el mismo día que nació su segundo hijo

Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy, contó en un ensayo que fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda horas después de dar a luz. Los médicos le dieron como máximo un año de vida.

Tatiana Schlossberg, de 35 años e hija de Caroline Kennedy, contó en un ensayo que recibió el diagnóstico horas después del parto, en mayo de 2024, y que los médicos hoy le dan como máximo un año de vida. Tatiana Schlossberg, de 35 años e hija de Caroline Kennedy, contó en un ensayo que recibió el diagnóstico horas después del parto, en mayo de 2024, y que los médicos hoy le dan como máximo un año de vida.
23 Noviembre 2025

Tatiana Schlossberg, periodista ambiental de 35 años e integrante de una de las familias más emblemáticas de la política estadounidense, reveló este sábado que atraviesa un cáncer terminal. En un ensayo publicado en The New Yorker, la nieta de John F. Kennedy relató el impacto devastador de su diagnóstico: se enteró el mismo día que nació su segunda hija, en mayo de 2024.

El diagnóstico: un análisis de rutina y una noticia devastadora

Schlossberg contó que, tras el parto, un control de rutina mostró un recuento anormalmente alto de glóbulos blancos. Horas después, los médicos confirmaron que padecía leucemia mieloide aguda, con una mutación poco frecuente conocida como Inversión 3, habitual en personas de edad avanzada.

“No podía creer que estuvieran hablando de mí”, escribió en el texto. Hasta el día anterior había nadado una milla estando embarazada de nueve meses. No tenía síntomas. No estaba enferma.

Su médico le advirtió que podía tener “un año más de vida”.

Tratamientos extremos: quimioterapia, trasplantes y ensayos clínicos

Desde aquel día, la periodista atravesó un largo y complejo recorrido médico:

Múltiples rondas de quimioterapia

Dos trasplantes de médula ósea

Participación en ensayos clínicos de inmunoterapia CAR-T

Internaciones prolongadas

Una infección grave por el virus de Epstein-Barr que la dejó sin poder caminar

Pese a períodos de remisión, la enfermedad regresó una y otra vez.

El costado humano: miedo, familia y culpa

Tatiana está casada con el médico George Moran, con quien tiene dos hijos pequeños. Una de sus mayores angustias —confiesa— es que casi no podrán recordarla.

“Me siento engañada y triste por no poder seguir viviendo la maravillosa vida que teníamos”, escribió. Asegura que le duele haber sumado “una nueva tragedia” a la historia familiar de los Kennedy, marcada por muertes inesperadas y hechos traumáticos.

Críticas a Robert F. Kennedy Jr. y preocupación por el sistema de salud

En el ensayo, Schlossberg lanzó duras críticas a su primo Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud del gobierno de Donald Trump. Lo acusó de promover políticas que afectan directamente a pacientes como ella, al recortar fondos para investigación médica, vacunas y tratamientos experimentales.

Según advierte, los recortes federales incluso amenazaron la estabilidad del hospital donde es tratada y el trabajo de cientos de investigadores, incluidos colegas de su esposo.

Una nueva tragedia en una familia marcada por la historia

El relato de Tatiana se suma a la extensa cadena de tragedias que rodea al clan Kennedy: desde los asesinatos de JFK en 1963 y Robert Kennedy en 1968 hasta el accidente aéreo que le costó la vida a John F. Kennedy Jr. en 1999.

“Durante toda mi vida he intentado ser buena hija, buena hermana, buena persona. Y ahora he agregado una nueva tragedia a nuestra familia”, lamentó.

“Una batalla con mi sangre”: el ensayo completo

En The New Yorker, Tatiana Schlossberg narra en primera persona su lucha contra la enfermedad, sus temores más íntimos, sus recuerdos y el amor profundo por sus hijos, a quienes intenta dejarles la mayor cantidad posible de memorias antes de que el tiempo se agote.

