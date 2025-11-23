La nieta de John F. Kennedy reveló que padece cáncer terminal: tiene 35 años y se enteró el mismo día que nació su segundo hijo

Tatiana Schlossberg, periodista ambiental de 35 años e integrante de una de las familias más emblemáticas de la política estadounidense, reveló este sábado que atraviesa un cáncer terminal. En un ensayo publicado en The New Yorker, la nieta de John F. Kennedy relató el impacto devastador de su diagnóstico: se enteró el mismo día que nació su segunda hija, en mayo de 2024.