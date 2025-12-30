Congreso: el Gobierno estudia volver a convocar a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero

La administración de Javier Milei evalúa la posibilidad de convocar a una extensión de las sesiones extraordinarias del Congreso a partir del lunes 2 de febrero. El objetivo central del mandatario es que el parlamento trate y apruebe la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares, esta última impulsada especialmente por los gobernadores.
Ambas iniciativas formarían parte del temario enviado a comienzos de diciembre y obligaron a la conducción política del oficialismo, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a estudiar distintas estrategias para extender los tiempos de debate legislativo.
La denominada “modernización” laboral es una de las prioridades del Gobierno libertario, que optó por postergar su discusión para garantizar los votos necesarios que permitan su sanción. En ese marco, a comienzos de febrero la flamante jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará repetir una fórmula de éxito legislativo, tras cerrar el 2025 con la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, consingó Infobae.
Las negociaciones también involucrarán al equipo coordinado por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, e integrado por el ministro del Interior, Diego Santilli; Eduardo “Lule” Menem; Martín Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt. Todos ellos deberán redoblar esfuerzos para reunir los apoyos necesarios que permitan avanzar con la agenda impulsada por el Ejecutivo.
Si bien el lunes 2 de febrero aparece como la fecha más firme, fuentes legislativas señalaron que el debate interno aún continúa y que no está definida la jornada exacta para extender el período de sesiones extraordinarias. Descartada la posibilidad de sesionar durante enero -una idea impulsada inicialmente por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem-, también se analiza adelantar el llamado al lunes 19 de enero para organizar la asistencia de los legisladores y comenzar con el trabajo en comisiones el 2 de febrero. “Tal vez se pueda replicar algo similar a lo que pasó esta vez. Se llamó el 10, pero recién arrancó la actividad a la otra semana”, explicaron.
La intención de acelerar los plazos responde a la decisión política de lograr cuanto antes la aprobación de la Reforma Laboral. “Podría ser antes del 2. Todavía está en definición, pero hay que tratar la Reforma Laboral”, sostuvo un integrante de la mesa política que discute la estrategia legislativa.
Reformas
A comienzos de este mes, el Gobierno nacional definió un temario reducido de seis proyectos, de los cuales logró sancionar dos y dictaminar otros tres durante el inicio de las sesiones extraordinarias convocadas el 10 de diciembre y que se extendieron hasta el 30 de este mes, con la promesa de continuar durante el verano.
En cambio, la actualización del Código Penal no será abordada en este período, pese a las intenciones manifestadas por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Según fuentes oficiales, se trata de una iniciativa de gran extensión que demandará meses de debate y aún requiere ajustes.
En su debut como legisladora, Patricia Bullrich consiguió dictamen para los cambios en el régimen laboral y para la ampliación de las áreas habilitadas para la explotación previstas en la Ley de Glaciares, aunque anunció que su tratamiento se postergará hasta el 10 de febrero. Persisten resistencias tanto al articulado de la reforma laboral como al proyecto de estabilidad monetaria que ya cuenta con despacho.
Una vez superado el receso estival, la Casa Rosada volverá a concentrarse en la agenda legislativa que decidió frenar temporalmente, cuando optó por avanzar proyecto por proyecto ante un escenario adverso en el Congreso, pese al triunfo electoral de octubre.