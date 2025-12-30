Congreso: el Gobierno estudia volver a convocar a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero

Si bien el lunes 2 de febrero aparece como la fecha más firme, fuentes legislativas señalaron que el debate interno aún continúa y que no está definida la jornada exacta para extender el período de sesiones extraordinarias. Descartada la posibilidad de sesionar durante enero -una idea impulsada inicialmente por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem-, también se analiza adelantar el llamado al lunes 19 de enero para organizar la asistencia de los legisladores y comenzar con el trabajo en comisiones el 2 de febrero. “Tal vez se pueda replicar algo similar a lo que pasó esta vez. Se llamó el 10, pero recién arrancó la actividad a la otra semana”, explicaron.