¿Qué color usar en Año Nuevo? Significados y tendencias para recibir el 2026

El cierre del 2025 invita a descubrir las tonalidades que marcarán las aspiraciones para el inicio del nuevo ciclo. En esta ocasión, la moda fusiona la intención personal con la herencia cultural a través del rojo, el verde y los acabados metalizados, colores que reafirman la vigencia de los clásicos. Junto a estas opciones tradicionales, surgen propuestas alineadas con las tendencias contemporáneas como el borgoña, el café y el rosa pastel, cada una con un propósito específico para quienes buscan renovar su imagen.