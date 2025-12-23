Secciones
LA GACETA
EspectáculosGuía para salir

Qué sale después del brindis: las fiestas (y precios de entradas) en Navidad y Año Nuevo

San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Concepción y Alderetes concentran la oferta de planes para después de la medianoche.

DIFERENTES OPCIONES. Salir después del brindis ya es un ritual para los jóvenes tucumanos: entre decisiones de último minuto y planes armados con anticipación, estas fiestas son la excusa perfecta para cerrar el año bailando. / FACEBOOK RECORCHOLIS DIFERENTES OPCIONES. Salir después del brindis ya es un ritual para los jóvenes tucumanos: entre decisiones de último minuto y planes armados con anticipación, estas fiestas son la excusa perfecta para cerrar el año bailando. / FACEBOOK RECORCHOLIS
Victoria Reinoso
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánNavidadAño NuevoArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
1

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
2

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
3

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
4

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado
5

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial
6

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Más Noticias
Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Villancicos y la Misa Criolla en la previa de la Nochebuena

Villancicos y la Misa Criolla en la previa de la Nochebuena

La trama oculta de la rivalidad entre Ale y Gardelitos

La trama oculta de la rivalidad entre Ale y Gardelitos

Comentarios