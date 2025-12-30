Secciones
El DT de Roma fue tajante sobre Paulo Dybala en medio de los rumores con Boca

El cordobés volvió a ser titular, jugó los 90 minutos ante Genoa y recibió un fuerte respaldo de su entrenador, que volvió a poner el foco en su jerarquía y en su estado físico.

ROMPIÓ EL SILENCIO. Paulo Dybala volvió a ser titular, jugó los 90 minutos ante Genoa y recibió un fuerte respaldo de su entrenador en medio de los rumores que lo vinculan con Boca.
Hace 3 Hs

La posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors volvió a tomar fuerza en los últimos días, en un mercado de pases atravesado por rumores y señales que alimentan la ilusión de los hinchas “xeneizes”. En ese contexto, el regreso del delantero a la titularidad en AS Roma y las declaraciones de su entrenador no pasaron inadvertidos.

Dybala fue desde el arranque en la victoria 3-1 frente a Genoa, completó los 90 minutos y volvió a mostrarse como una de las piezas más influyentes del equipo. Su actuación llegó después de algunos partidos sin continuidad y en medio de las dudas que persisten en Italia por sus antecedentes físicos.

Tras el encuentro, Gian Piero Gasperini fue contundente al referirse al rol del argentino. “La Roma no tiene otros jugadores de tanta calidad. Cuando está en forma, el juego ofensivo se desarrolla de una manera completamente diferente”, afirmó el DT en conferencia de prensa.

El entrenador también hizo hincapié en el aspecto que más inquieta a los dirigentes italianos: la condición física del campeón del mundo. “Si no está lesionado, juega. Cuando no está en las mismas condiciones o tiene alguna dolencia, no responde en partidos como el de hoy”, explicó, aunque enseguida dejó una frase que marcó su consideración dentro del plantel. “Incluso a mitad de temporada, sigue bien, porque juega para este equipo”, dijo.

Dybala tiene contrato vigente con la Roma hasta junio de 2026 y, según trascendió desde Italia, su intención es respetar ese vínculo. Sin embargo, la falta de avances en una renovación y la posibilidad de firmar un precontrato a partir de enero mantienen abiertas todas las especulaciones. En La Ribera, mientras tanto, siguen atentos cada gesto y cada palabra que llegue desde Europa.

A ese escenario deportivo se le sumaron en las últimas semanas declaraciones del entorno familiar del futbolista que volvieron a instalar la idea de un eventual regreso al país en el futuro. Por ahora, Roma celebra tener nuevamente a su jugador más desequilibrante en cancha; Boca, en silencio, observa y sueña.

