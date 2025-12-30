El DT de Roma fue tajante sobre Paulo Dybala en medio de los rumores con Boca

El entrenador también hizo hincapié en el aspecto que más inquieta a los dirigentes italianos: la condición física del campeón del mundo. “Si no está lesionado, juega. Cuando no está en las mismas condiciones o tiene alguna dolencia, no responde en partidos como el de hoy”, explicó, aunque enseguida dejó una frase que marcó su consideración dentro del plantel. “Incluso a mitad de temporada, sigue bien, porque juega para este equipo”, dijo.