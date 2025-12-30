El dólar "blue" aumentó $300 en el año y cerró a $1.530

En la última rueda cambiaria del año, el dólar “blue” finalizó la jornada a $1.530 para la venta y $1.510 para la compra. Pese a esta estabilidad, el tipo de cambio informal cerró 2025 con un fuerte incremento acumulado.
A lo largo del año, el dólar paralelo avanzó $300 desde los $1.230 con los que había terminado el año pasado, lo que representa una suba del 24,39%. El valor máximo nominal se alcanzó el 22 de octubre, cuando llegó a cotizar a $1.550.
En tanto, el dólar oficial descontó dos unidades en la jornada y cerró a $1.455 para la venta. De este modo, el dólar mayorista redondeó en diciembre una leve suba de $3,50, equivalente a un 0,2%. En el balance anual, el tipo de cambio mayorista acumuló un avance de $423.
El régimen de bandas cambiarias establecido por el Banco Central para 2025, que contempla un aumento del 1% mensual vigente desde el 14 de abril, fijó para la última rueda operativa del año un techo de libre flotación en $1.526,09. De esta manera, el dólar mayorista quedó a $71,09 de ese límite. A partir del viernes 2 de enero, las bandas se ampliarán en función de la inflación.
A cuánto cotizó el dólar oficial
Por su parte, el dólar al público ganó $5 y cerró a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). Con este movimiento, se interrumpió una racha de siete ruedas consecutivas en las que se había mantenido estable en $1.475. En el acumulado anual, el dólar minorista avanzó un 39,6%, lo que equivale a $419,72. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.479,28 para la venta y $1.428,55 para la compra.