El dólar "blue" aumentó $300 en el año y cerró a $1.530

Por su parte, el dólar al público ganó $5 y cerró a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). Con este movimiento, se interrumpió una racha de siete ruedas consecutivas en las que se había mantenido estable en $1.475. En el acumulado anual, el dólar minorista avanzó un 39,6%, lo que equivale a $419,72. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.479,28 para la venta y $1.428,55 para la compra.