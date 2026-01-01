Taller de verano: Cruz Roja y Nórdicos enseñan primeros auxilios y salud mental

El verano suma una nueva propuesta para quienes buscan algo más que descanso. Desde el lunes 5 de enero, el Parque 9 de Julio será sede del Taller de Verano impulsado por Cruz Roja Argentina Filial San Miguel de Tucumán y el club Nórdicos Rugby, una iniciativa que combina actividad física, aprendizaje y encuentro comunitario.
La propuesta se extenderá hasta el 2 de febrero y está dirigida a personas mayores de 18 años. Los encuentros se realizarán los lunes, miércoles y viernes, de 19.30 a 22 horas, en el sector del parque ubicado frente a Catalinas Parks, con acceso libre y gratuito.
Deporte, salud y formación al aire libre
Durante el taller se dictarán charlas de primeros auxilios aplicados al deporte, una herramienta clave tanto para la práctica recreativa como para el trabajo en equipo. También se abordarán contenidos vinculados a la salud mental en el ámbito deportivo, poniendo el foco en el bienestar emocional y el acompañamiento dentro de los grupos.
Además, habrá entrenamientos, juegos didácticos y actividades recreativas pensadas para promover hábitos saludables y fortalecer los vínculos entre los participantes. La propuesta busca que cada jornada combine movimiento, aprendizaje y disfrute en un entorno abierto.
El Taller de Verano cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, a través de la Dirección de Articulación Territorial, y se enmarca en una agenda de acciones que promueven la prevención, la inclusión y el uso activo de los espacios públicos.
Para quienes quieran sumarse o conocer más detalles, la información está disponible a través del Instagram de Nórdicos Rugby (@nordicosrugby). Una alternativa distinta para vivir enero con deporte, conciencia y comunidad en el corazón de la ciudad.