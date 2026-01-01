Taller de verano: Cruz Roja y Nórdicos enseñan primeros auxilios y salud mental

Deporte, salud y formación al aire libre

Durante el taller se dictarán charlas de primeros auxilios aplicados al deporte, una herramienta clave tanto para la práctica recreativa como para el trabajo en equipo. También se abordarán contenidos vinculados a la salud mental en el ámbito deportivo, poniendo el foco en el bienestar emocional y el acompañamiento dentro de los grupos.