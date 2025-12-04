¿No sabés qué hacer este verano? Volvieron los talleres de la UNT y traen de todo

La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) anunció el inicio de los talleres de verano 2026, una propuesta que propone aprovechar la temporada con actividades abiertas a la comunidad. Las inscripciones abren el 10 de diciembre y se realizan en la calle Virgen de la Merced 417, San Miguel de Tucumán, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 19. La oferta incluye alternativas presenciales y virtuales; horarios accesibles y docentes especializados.