¿No sabés qué hacer este verano? Volvieron los talleres de la UNT y traen de todo

La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) anunció el inicio de los talleres de verano 2026, una propuesta que propone aprovechar la temporada con actividades abiertas a la comunidad. Las inscripciones abren el 10 de diciembre y se realizan en la calle Virgen de la Merced 417, San Miguel de Tucumán, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 19. La oferta incluye alternativas presenciales y virtuales; horarios accesibles y docentes especializados.
Entre las más de 60 propuestas se destacan los cursos de danza, teatro, idiomas, inteligencia artificial, community manager, huerta ecológica, reciclado, defensa personal, música, fotografía, escritura y actividades para niños.
Una agenda diversa para un verano formativo
La Dirección de Educación no Formal organizó una grilla que abarca perfiles e intereses muy distintos. Los talleres artísticos incluyen pintura, dibujo, cerámica, fotografía creativa, mosaiquismo, diseño gráfico y club de baile. Para quienes buscan expresarse a través del movimiento, la programación ofrece tango, danzas urbanas, gimnasia rítmica, baile K-pop y folclore.
Los idiomas ocupan un lugar relevante con cursos de alemán, inglés, portugués, japonés e italiano. Las propuestas tecnológicas incorporan Excel empresarial, Java, marketing para emprendedores, community manager e introducción a la inteligencia artificial aplicada al mundo laboral.
También hay talleres orientados al bienestar personal, como inteligencia emocional, locución, oratoria y orientación vocacional. A su vez, los cursos de defensa personal, tai chi y huerta ecológica suman actividades vinculadas al cuidado físico y ambiental.
Horarios, sedes y modalidades
Muchos talleres comienzan entre el 5 y el 9 de enero, según el cronograma oficial. Las clases se dictan en el EPAM, el Centro Cultural Virla o en sedes específicas, como el espacio de Virgen de la Merced. También hay opciones virtuales para quienes prefieren estudiar desde casa.
La variedad de días y turnos facilita la participación de estudiantes, jóvenes trabajadores y adultos que desean organizar su tiempo de manera flexible. La propuesta busca acompañar el ritmo de quienes quieren capacitarse durante el verano sin descuidar otras actividades.
Para más información, la Secretaría de Extensión habilitó sus canales oficiales:
Instagram: @educacionnoformal
Facebook: educacionnoformal
Teléfono: 3812340973
WhatsApp: 3812385183