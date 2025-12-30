Santiago Blaquier desembarca en Tucumán: se concreta la compra del ingenio Concepción

Como lo había anticipado LA GACETA, la operación se cerró en torno a los U$S 100 millones y contempla la adquisición del ingenio Concepción. La inversión se enfoca en la administración de la planta, sin incluir la compra o el alquiler de tierras en Tucumán ni del otro ingenio perteneciente al grupo Luque, Marapa, ambos adquiridos en 2017 por unos U$S200 millones al grupo Atanor.