Santiago Blaquier desembarca en Tucumán: se concreta la compra del ingenio Concepción

Ingenios de Tucumán SA, cuyo accionista es Santiago Blaquier, oficializó este martes la adquisición del ingenio Concepción, la fábrica más importante en lo productivo del complejo sucroalcoholero tucumano.
La operación marca el ingreso formal de un nuevo actor al mercado provincial y representa un paso relevante en la trayectoria empresarial de Blaquier, vinculado desde hace más de tres décadas a esta actividad.
La compra se inscribe en “un proyecto personal de largo plazo, basado en la experiencia acumulada, la vocación por la industria azucarera y una estrategia orientada a la productividad, el trabajo conjunto y la generación de valor”, consignaron en la firma mediante un comunicado oficial.
En la compañía subrayaron que la iniciativa no mantiene ningún vínculo societario, operativo ni financiero con Ledesma SAAI ni con Desdelsur SA, productora y exportadora de legumbres.
En ese marco, y antes del cierre de la transacción, Santiago Blaquier había presentado su renuncia al Directorio del Grupo Ledesma, con el objetivo de evitar cualquier posible conflicto de interés, informaron en su entorno. De todas formas, la relación con los accionistas de la compañía jujeña “continúa en términos profesionales y sólidos”.
Además de la operación, se confirmó que Martín Franzini -ex director de Negocio de Azúcar y Alcohol de Ledesma- será gerente general de Ingenios de Tucumán. El ejecutivo se instalará en la provincia en las próximas semanas para comenzar a administrar el Concepción.
Como lo había anticipado LA GACETA, la operación se cerró en torno a los U$S 100 millones y contempla la adquisición del ingenio Concepción. La inversión se enfoca en la administración de la planta, sin incluir la compra o el alquiler de tierras en Tucumán ni del otro ingenio perteneciente al grupo Luque, Marapa, ambos adquiridos en 2017 por unos U$S200 millones al grupo Atanor.
Tanto Blaquier como Franzini expresaron su “voluntad de trabajar de manera articulada con las autoridades provinciales, los cañeros y los distintos actores del sector azucarero, sea a nivel provincial como regional”, con una mirada puesta en la “cooperación, el diálogo y la construcción de relaciones de largo plazo, base para crear empresas sólidas que generen empleo y desarrollo”.
A la vez, manifestaron su entusiasmo por esta nueva etapa y el compromiso de afrontar el desafío con responsabilidad, inversión y una visión de crecimiento sostenible para la industria sucroalcoholera.
El ingenio Concepción, ubicado en Banda del Río Salí y que emplea a más de 1.000 trabajadores, se suma así a la estructura productiva de Ingenios de Tucumán, en una operación enfocada en la administración y el desarrollo de la planta industrial.
Visita protocolar
El acuerdo se cerró alrededor del mediodía entre Santiago Blaquier y Martín Luque, accionista del Complejo Alimenticio San Salvador, durante un encuentro formal.
Por la mañana, Blaquier y Franzini realizaron una visita protocolar al gobernador Osvaldo Jaldo en la Casa de Gobierno. El ahora ex directivo de Ledesma estuvo acompañado por su esposa, Carolina Eiras, y por sus hijos Agustín y Carolina Blaquier.