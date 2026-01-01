De la universidad a Nasdaq: una tecnología argentina para leer ADN ya se usa en EE.UU.

En un ecosistema global dominado por grandes compañías biotecnológicas, una startup con raíces argentinas empieza a marcar diferencia. Se trata de ArgenTag, una firma que desarrolló una tecnología capaz de analizar ADN y ARN célula por célula y en alta definición, un avance que ya utilizan centros de investigación de primer nivel en Estados Unidos y que fue destacado por Nasdaq.