De la universidad a Nasdaq: una tecnología argentina para leer ADN ya se usa en EE.UU.

En un ecosistema global dominado por grandes compañías biotecnológicas, una startup con raíces argentinas empieza a marcar diferencia. Se trata de ArgenTag, una firma que desarrolló una tecnología capaz de analizar ADN y ARN célula por célula y en alta definición, un avance que ya utilizan centros de investigación de primer nivel en Estados Unidos y que fue destacado por Nasdaq.
El proyecto es liderado por Leandro Ciappina, junto a Elizabeth Tapia y Pilar Bulacio, investigadoras formadas en la Universidad Nacional de Rosario y el CONICET. En una entrevista con el medio especializado iProUP, el equipo explicó cómo lograron unir biología molecular y bioinformática en una misma herramienta.
Leer la vida con otra resolución
A diferencia de los métodos tradicionales, la tecnología de ArgenTag permite observar el material genético en fragmentos largos y entender el comportamiento de cada célula de forma individual. Esto abre la puerta a respuestas más precisas sobre cómo funcionan las enfermedades.
“Hoy la biología muchas veces tiene las piezas del motor, pero no sabe cómo encajan”, explicó Ciappina. Con este desarrollo, los científicos pueden analizar diferencias funcionales entre células y comprender por qué un tratamiento funciona en algunos pacientes y en otros no.
De los laboratorios al impacto médico
La tecnología ya se utiliza en investigaciones vinculadas al cáncer, la inmunología y la neurociencia, y forma parte del trabajo cotidiano de instituciones como Stanford Medicine, Mount Sinai y St. Jude Children’s Hospital.
El modelo de ArgenTag combina un kit de laboratorio con una plataforma de software que procesa datos genéticos mediante modelos matemáticos avanzados e inteligencia computacional. Uno de los puntos clave es el análisis de las isoformas, variantes del ADN donde se define gran parte de la información biológica relevante.
Democratizar la ciencia de alta precisión
Más allá del desarrollo técnico, la empresa apunta a un objetivo más amplio: hacer accesible una herramienta que hoy solo está al alcance de pocos laboratorios. La idea es transformar datos complejos en información clara y utilizable para la investigación médica.
En 2025, ese enfoque innovador llevó a ArgenTag a recibir un reconocimiento de Nasdaq, que puso en valor no solo el proyecto, sino también el talento científico formado en Argentina.
Con una estrategia de crecimiento a largo plazo, la startup proyecta superar los 100 millones de dólares en la próxima década y prepara una ronda de inversión para escalar su operación a nivel global.
Desde Argentina, ArgenTag busca algo más que vender tecnología: proponer una nueva forma de mirar la vida, entender las enfermedades y pensar la medicina del futuro.