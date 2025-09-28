Secciones
Se viene PUMM, el festival de tecnología para chicas de 13 a 23 años

Está abierta la inscripción para participar en la sesión del 16 de octubre, que será presencial en Buenos Aires o virtual para toda Latinoamérica.

DEL AULA AL MUNDO DIGITAL. El encuentro invita a jóvenes de 13 a 23 años a sumarse a una experiencia gratuita de creatividad, innovación y liderazgo. / CHICAS EN TECNOLOGÍA
Hace 1 Hs

Chicas en Tecnología anuncia la llegada de un nuevo PUMM, Programando un Mundo Mejor, su festival anual de innovación dirigido a chicas y jóvenes de entre 13 y 23 años. La cita será el jueves 16 de octubre, de 9 a 17 horas, en C Art Media, edificio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, con versión virtual abierta a toda la región. 

PUMM es una jornada de exploración tecnológica: un espacio donde las participantes pueden desarrollar proyectos, probar herramientas digitales y sumarse a una comunidad que potencia ideas con impacto social. Habrá charlas, laboratorios prácticos, desafíos creativos y juegos para aprender haciendo. Las inscripciones ya están abiertas en chicasentecnologia.org/eventopumm

TECNOLOGÍA CON PROPÓSITOS. Habrá charlas, hackatones y talleres en un encuentro pensado para que adolescentes y jóvenes sean protagonistas de la innovación. / CHICAS EN TECNOLOGÍA

Por qué es importante este encuentro

En la Argentina, apenas el 20,3% de quienes estudian programación y el 22,8% de quienes cursan carreras de desarrollo tecnológico son mujeres (La Brecha que Persiste, CET 2024). PUMM 2025 abre las puertas de la tecnología a miles de jóvenes y les demuestra que ellas también pueden liderar proyectos que transformen el mundo.

El festival cuenta con el apoyo de la Fundación Cimientos, Enseñá por Argentina, S&P Global Foundation, Salesforce, Prisma, Lenovo Foundation, Todo Moda, IBM y PWC, además de universidades y otras organizaciones sin fines de lucro.

“Cuando se les brinda acompañamiento y comunidad, las chicas generan ideas con verdadero impacto social”, afirma Lucía Mauritzen, directora ejecutiva de Chicas en Tecnología.

CON GRANDES REFERENTES. Ella es Lucía Mauritzen, directora ejecutiva de Chicas en Tecnología. / CHICAS EN TECNOLOGÍA

Charlas que inspiran

Las participantes podrán acceder a conferencias de jóvenes y referentes del sector tecnológico sobre temas como:

- De la incertidumbre a la oportunidad con la inteligencia artificial (IA)

- Hackeando prejuicios: mujeres en ciberseguridad

- Arte, IA y creatividad

- Del código a la transformación social

- Full stack: la cocina de los sitios web

- UX Research: investigar para crear mejores experiencias

Laboratorios y desafíos prácticos

Entre los laboratorios y actividades se destacan "Moda y Tec: de la métrica a la vidriera", "IA: tu aliada digital", "Modo equipo: colaboración en juego", "1, 2, 3 ¡soluciones express!", "Pitch: tu idea en un minuto" y "Café en acción: rondas de conversación".

Además, durante el HackaPUMM, las participantes podrán convertir sus prototipos de apps o sitios web en versiones funcionales en un solo día, con mentoría de mujeres profesionales del sector. Al final, habrá reconocimientos y premios.

El festival también incluye: "Realidad virtual: mundos paralelos", "Desafío: crea tu agente IA", "Robótica Challenge, Mural interactivo: dale play al arte" y "Pay and play". Estas actividades buscan fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el liderazgo.

