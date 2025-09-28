Se viene PUMM, el festival de tecnología para chicas de 13 a 23 años

Chicas en Tecnología anuncia la llegada de un nuevo PUMM, Programando un Mundo Mejor, su festival anual de innovación dirigido a chicas y jóvenes de entre 13 y 23 años. La cita será el jueves 16 de octubre, de 9 a 17 horas, en C Art Media, edificio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, con versión virtual abierta a toda la región.