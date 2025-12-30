Oficial: Leandro Díaz puso la firma y seguirá en Atlético Tucumán

Un cambio de escenario

La confirmación de su continuidad contrasta con los hechos recientes. El propio Díaz había dado por finalizado su ciclo a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde expresó: “Es la última vez que visto esta camiseta como jugador. Pero la voy a llevar en el alma hasta el último día de mi vida como cada uno de ustedes. Yo siempre voy a estar agradecido a la gente por el aguante que nos dieron. No estuve ni estuvimos a la altura este año. Los voy a extrañar mucho”.