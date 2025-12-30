Oficial: Leandro Díaz puso la firma y seguirá en Atlético Tucumán

Finalmente, Leandro Díaz continuará vistiendo la camiseta de Atlético Tucumán. La institución oficializó la extensión del contrato del delantero, revirtiendo un escenario que, hasta hace pocos días, indicaba la salida inminente del jugador. El nuevo vínculo se firmó por una temporada más, asegurando su permanencia hasta diciembre de 2026.
El acuerdo se concretó luego de una reunión entre el futbolista y la dirigencia, que permitió reactivar las negociaciones y limar las diferencias existentes. Tras la firma, el club comunicó la novedad a través de sus canales oficiales: "El delantero continuará defendiendo nuestra gloriosa camiseta, formando parte de los trabajos de preparación en el equipo que dirige Hugo Colace", detalló la publicación.
ðâð» Leandro DÃaz renovÃ³ su contrato con AtlÃ©tico TucumÃ¡n hasta diciembre de 2026 y ya se encuentra realizando la pretemporada junto al resto del plantel profesional.— AtlÃ©tico TucumÃ¡n (@ATOficial) December 29, 2025
El delantero ya está a las órdenes del cuerpo técnico para afrontar la segunda etapa de la pretemporada. Sin embargo, por el momento se lo vio apartado del plantel, realizando trabajos de recuperación en el gimnasio. "Leandro estuvo dos semanas sin entrenar. Arrancó con doble turno, hoy estuvo haciendo bicicleta en el gimnasio, se está preparando físicamente", argumentó el técnico, pidiendo paciencia.
También brindó algunos detalles de la charla que mantuvo con el atacante. “Tuvimos una conversación muy larga; él quiere revertir la situación que vivió en el último tiempo, y yo quiero jugadores con hambre, ganas de estar y sobre todo, que quieran mucho al club. Lo sucedido ya quedó atrás, ahora vamos a tener un nuevo Leandro Díaz”, se ilusionó.
Un cambio de escenario
La confirmación de su continuidad contrasta con los hechos recientes. El propio Díaz había dado por finalizado su ciclo a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde expresó: “Es la última vez que visto esta camiseta como jugador. Pero la voy a llevar en el alma hasta el último día de mi vida como cada uno de ustedes. Yo siempre voy a estar agradecido a la gente por el aguante que nos dieron. No estuve ni estuvimos a la altura este año. Los voy a extrañar mucho”.
Aquellas palabras parecían sellar un final que se había gestado semanas atrás. La relación del delantero con el entorno se había tensado tras el altercado ocurrido luego de la derrota frente a San Lorenzo, cuando el jugador mantuvo un cruce con un grupo de hinchas en el José Fierro, en medio de rumores de una deuda de premios de la CD con el plantel. En aquella ocasión, Díaz declaró ante la prensa que el partido contra Godoy Cruz sería su último encuentro en el club, marcando un quiebre que parecía definitivo. Sin embargo, las partes lograron reconducir la situación.
El armado del ataque
Con la renovación sellada, Díaz volverá a ser tenido en cuenta como una pieza titular en el esquema de Colace. Actualmente, el plantel cuenta en esa zona con Mateo Bajamich, Ramiro Ruiz Rodríguez y el juvenil Carlos Abeldaño.
A pesar de haber asegurado la continuidad del atacante de 33 años, trascendió que la CD mantiene la intención de salir al mercado en búsqueda de otro centrodelantero para reforzar el puesto y generar mayor competencia interna de cara a la próxima temporada.