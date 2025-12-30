Fausto Grillo deja Atlético Tucumán y seguirá su carrera en el fútbol chileno

Atlético Tucumán continúa moviéndose en el armado del plantel de cara a 2026 y ya confirmó una nueva baja. Fausto Grillo rescindirá su contrato con el "Decano" y será nuevo jugador de Deportes Concepción.
El defensor de 32 años interrumpirá su vínculo, que estaba pactado hasta fines de 2026, y firmará con el club recién ascendido a la primera división chilena por una temporada, con opción de extenderlo por una más.
Grillo había llegado libre a Atlético desde Belgrano a mediados de 2025. Su paso fue breve: el defensor disputó apenas 107 minutos con el club, repartidos entre la derrota 3-2 frente a Newell's por Copa Argentina, donde fue titular (90 minutos), y el último partido del torneo en la caída 1-3 frente a Lanús (17 minutos).
Ahora, según trascendió, el "Decano" está en búsqueda de un central zurdo para reemplazar las salidas de Miguel Brizuela y el ex Belgrano, en un puesto que el DT Hugo Colace ya tiene a Cléver Ferreira, Gianluca Ferrari y Luciano Vallejo.