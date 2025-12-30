El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria para Neuquén

En este sentido, se convalidó el decreto provincial N° 1.303 de fecha 17 de octubre de 2025. Y se propuso la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de julio de 2025 y hasta el 30 de junio de 2026, a las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas, afectadas por sequía en todo el territorio neuquino, con excepción de los valles irrigados de los Departamentos Añelo y Confluencia.