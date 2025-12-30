Secciones
El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria para Neuquén

La medida fue propuesta por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios en el marco de la Ley Nº 26.509.

CAVIAHUE-COPAHUE. Paisaje de Neuquén / BEST TOURISM VILLAGES (ARCHIVO) CAVIAHUE-COPAHUE. Paisaje de Neuquén / BEST TOURISM VILLAGES (ARCHIVO)
Hace 2 Hs

A través de la Resolución 2123/2025, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, declaró el estado de emergencia o desastre agropecuario para diversas zonas productivas de las provincias de Neuquén, afectadas por sequía.

La recomendación se formalizó durante la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Cneyda), el pasado 20 de noviembre, donde se realizó un análisis técnico sobre los fenómenos climáticos y sus impactos en el sector agropecuario que motivaron la solicitud de emergencia y/o desastre agropecuario por parte la provincia.

En este sentido, se convalidó el decreto provincial N° 1.303 de fecha 17 de octubre de 2025. Y se propuso la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de julio de 2025 y hasta el 30 de junio de 2026, a las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas, afectadas por sequía en todo el territorio neuquino, con excepción de los valles irrigados de los Departamentos Añelo y Confluencia.

La reunión de la Cneyda contó con la participación de representantes de organismos nacionales como el INTA, el SMN, el Banco Nación, el Banco Central, ARCA, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, así como delegados de las principales entidades agropecuarias (CRA, FAA, CAME, SRA, Coninagro, Fonaf) y respectivos representantes provinciales.

Temas Banco Central de la República ArgentinaNeuquénConfederación Intercooperativa Agropecuaria LimitadaBanco Nación
