En 2025, se abrieron y reactivaron 162 mercados internacionales para productos agroindustriales

Los efectos de estas políticas se reflejan en los resultados comerciales: entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones agroindustriales alcanzaron 105,1 millones de toneladas por un valor de U$S47.458 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 12% en volumen y del 9% en valor, frente al mismo período de 2024, según los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional dependiente del Ministerio de Economía nacional.