En 2025, se abrieron y reactivaron 162 mercados internacionales para productos agroindustriales

En este año se concretaron 86 nuevas aperturas y 76 reaperturas de plazas globales, según informó el Gobierno nacional.

Hace 2 Hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que durante 2025 se lograron abrir y reabrir 162 mercados internacionales para productos agroindustriales argentinos, en un esfuerzo conjunto con el Senasa y la Cancillería.

Hasta la fecha, se concretaron 86 nuevas aperturas de mercados, lo que permite diversificar destinos y ampliar el potencial exportador de productos con valor agregado, destacó el organismo en un comunicado.

Entre los casos más destacados se cuentan las aperturas de mercados de: carne bovina con hueso y menudencias, carne aviar y porcina a Filipinas; frutos secos y cálculos biliares a China; limones a Chile; carne y menudencias porcinas a Paraguay, y por primera vez la habilitación de mercados para exportar ovas de trucha arcoíris (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), entre otros.

En lo que refiere a reaperturas, se concretaron 76 disposiciones. El brote de influenza aviar en el mes de agosto exigió una intensa agenda internacional para rehabilitar 73 mercados para diversos productos del sector. Entre los principales mercados reabiertos para carne aviar figuran Brasil, Filipinas, Reino Unido, Sudáfrica, Uruguay.

El trabajo para impulsar al sector también incluyó 19 visitas de auditorías sanitarias que permitieron ampliar los mercados y elevar la capacidad de exportación de plantas productivas argentinas en destinos estratégicos como China, Estados Unidos, Indonesia, México, Reino Unido, Brasil y la Unión Europea.

Otro hito importante del 2025 fue la apertura de la Consejería Agroindustrial en Vietnam, país que se ha consolidado como uno de los principales destinos de las exportaciones nacionales. También se recibieron 22 visitas de delegaciones oficiales extranjeras en busca de potenciar el intercambio comercial y las inversiones en el país.

Los efectos de estas políticas se reflejan en los resultados comerciales: entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones agroindustriales alcanzaron 105,1 millones de toneladas por un valor de U$S47.458 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 12% en volumen y del 9% en valor, frente al mismo período de 2024, según los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional dependiente del Ministerio de Economía nacional.

Temas UruguayReino UnidoSudáfricaChinaBrasilEcuadorParaguayPerú
Comentarios