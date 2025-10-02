La Noche de los Museos 2025 vuelve con recorridos en bicicleta y traslados en ómnibus

Los colectivos trasladarán al público desde la Plaza Independencia a varios museos del área periférica de San Miguel de Tucumán en un sistema de posta (ida y vuelta), desde las 19 hasta las 22 horas (último viaje). Las paradas incluyen el Museo del Ejército, Museo Archivo Elmina Paz Gallo, Museo de la UNT-MUNT, Museo de Ciencias Nat. Miguel Lillo, Museo J. C. Carol Club Atlético San Martín, Casa Museo de la Ciudad y el Museo de la Industria Azucarera - MIA.