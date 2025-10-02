La Noche de los Museos 2025 vuelve con recorridos en bicicleta y traslados en ómnibus

Tucumán se prepara para vivir una nueva edición de La Noche de los Museos, la XVIII, con 28 museos y 7 espacios invitados distribuidos en 12 localidades. Con espectáculos gratuitos, actividades interactivas y traslados especiales, este sábado 4 de octubre no hay excusas para quedarse en casa.
Entre las propuestas destacadas se encuentran el Museo Histórico Nicolás Avellaneda, con intervenciones artísticas, circo y música de DJ Paul; el Museo Iramain, con su muestra "Vuelta por el universo, señalar el camino", laboratorio de arte impreso y homenaje a compositoras tucumanas; Casa Padilla, con exposiciones, cuentacuentos y música itinerante, y la Casa Museo Folklórico Provincial, donde se puede disfrutar de música, teatro y demostraciones de tejido tradicional.
Quienes quieran recorrer los museos tendrán traslados gratuitos en ómnibus desde la Plaza Independencia, y recorridos guiados en bicicleta con puntos de encuentro y horarios definidos.
Con un promedio de 25.000 visitas en cada edición, La Noche de los Museos ya se consolidó como un clásico de la agenda cultural tucumana. Se puede conocer más detalles sobre el acontecimiento en la cuenta de Instagram de la Red de Museos de Tucumán: instagram.com/reddemuseosdetucuman
Post Instagram
El recorrido en bici
17:30 horas: Punto de encuentro en Sede Metabici (Marco Avellaneda 127).
18 horas: Museo de la UNT (San Martín 1545).
18:50 horas: Museo Miguel Lillo (Miguel Lillo 251).
19:45 horas: Casa Museo de la Ciudad (Salta 532).
20:45 horas: Museo Mercedes Sosa Casa Natal (Pasaje Calixto del Corro 344).
21:30 horas: Museo de la Industria Azucarera (Parque 9 de Julio).
22:30 horas: Regreso a Plaza Independencia (25 de Mayo frente Casa de Gobierno).
Luego continúa por museos céntricos: Museo Folklórico Provincial, Museo Histórico Nicolás Avellaneda, Casa Histórica de la Independencia, Museo de Arte Sacro, Museo Casa Padilla y Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain.
Los traslados gratuitos en ómnibus y colectivos
Los colectivos trasladarán al público desde la Plaza Independencia a varios museos del área periférica de San Miguel de Tucumán en un sistema de posta (ida y vuelta), desde las 19 hasta las 22 horas (último viaje). Las paradas incluyen el Museo del Ejército, Museo Archivo Elmina Paz Gallo, Museo de la UNT-MUNT, Museo de Ciencias Nat. Miguel Lillo, Museo J. C. Carol Club Atlético San Martín, Casa Museo de la Ciudad y el Museo de la Industria Azucarera - MIA.
Museo Arqueológico El Cadillal (MAC): Un colectivo con capacidad limitada a 40 pasajeros (sentados) realiza un único viaje. Sale a las 19 desde la Oficina de Turismo (frente a Plaza Independencia) y regresa a la plaza a las 22:30 horas. El acceso es por orden de llegada.
Museo Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo y THAAUI: Se ofrece un colectivo y una traffic (único viaje). La traffic de la Dirección de Turismo tiene 19 butacas y el colectivo 35 butacas (sentados). Sale a las 19 horas desde la Plaza Independencia y regresa a la Plaza a las 23 horas. El acceso es por orden de llegada.
Para quienes quieran usar los colectivos que harán un único viaje hacia Tafí Viejo y El Cadillal, se recomienda llegar con tiempo, consultar y formar fila, ya que el cupo depende de la cantidad de asientos.
Más que un recorrido, la Noche de los Museos es una oportunidad para acercarse a la historia y la identidad tucumanas en un formato diferente pensado para el disfrute de todas las edades.