La SAT cerró un año récord: se habilitó en barrio Floresta el pozo número 53 de 2025

El balance del "plan de choque"

Caponio vinculó el ritmo de las obras a la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, al señalar que en un año y medio se priorizó la producción de agua como una política de Estado. Según el titular de la SAT, la estrategia no solo se basó en los nuevos pozos, sino en la recuperación de sistemas críticos para el Gran Miguel de Tucumán y el interior.