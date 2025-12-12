La Provincia, la UNT y la SAT trabajaron juntos para cuidar a El Cadillal

En un trabajo conjunto entre la Sociedad Aguas del Tucumán, el Gobierno de Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se realizó la presentación del Informe Técnico Detallado elaborado por la Comisión de Trabajo. El estudio se centró en la evaluación de diversos parámetros ambientales en el dique El Cadillal, con especial énfasis en la floración algal, los efectos del cambio climático asociados al aumento de la temperatura del agua y los riesgos derivados del crecimiento de algas sobre el uso y la calidad de los recursos hídricos.