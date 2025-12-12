La Provincia, la UNT y la SAT trabajaron juntos para cuidar a El Cadillal

En un trabajo conjunto entre la Sociedad Aguas del Tucumán, el Gobierno de Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se realizó la presentación del Informe Técnico Detallado elaborado por la Comisión de Trabajo. El estudio se centró en la evaluación de diversos parámetros ambientales en el dique El Cadillal, con especial énfasis en la floración algal, los efectos del cambio climático asociados al aumento de la temperatura del agua y los riesgos derivados del crecimiento de algas sobre el uso y la calidad de los recursos hídricos.
Marcelo Caponio, presidente de la SAT, destacó que la investigación permitió confirmar que “la calidad del agua del dique es muy buena”, y remarcó la importancia de sostener un seguimiento continuo. “En marzo nuestros técnicos detectaron la presencia habitual de algas, pero era necesario realizar un estudio profundo. La primera reacción fue acudir a la Facultad de Ciencias Naturales. Agradezco a la decana Virginia Abdala y al rector Sergio Pagani por el compromiso asumido”, explicó.
También resaltó la presencia, en el Rectorado, del secretario de Energía de la Provincia, Martín Viola; del referente provincial del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Pedro Sandilli; del vicepresidente de SAT, Carlos Gallac y del secretario general del gremio de SITPOS, Luis Corbalán.
Caponio subrayó que el trabajo mancomunado entre Provincia, empresa y Universidad permitió arribar a conclusiones fundamentales. “La principal recomendación es que esta comisión se convierta en un organismo permanente en Tucumán, interrelacionado con la SAT y la UNT, para monitorear diariamente la calidad del agua del Cadillal. Debemos cuidar el recurso y evitar su deterioro”, sostuvo.
Además, adelantó que elevará la propuesta al gobernador Osvaldo Jaldo y pidió que la Legislatura acompañe con financiamiento y respaldo normativo. “Este trabajo fue voluntario y profesional. Agradezco a cada miembro de la comisión por su dedicación desinteresada y por pensar exclusivamente en el bienestar de los tucumanos”, afirmó.
Por su parte, el rector de la UNT, ingeniero Sergio Pagani, valoró la articulación institucional y la rigurosidad técnica del informe. “Este estudio demuestra la importancia de trabajar coordinadamente. La Provincia, la SAT y la universidad generamos un análisis serio que confirma la buena calidad del agua del Cadillal”, señaló. También coincidió en la necesidad de sostener y ampliar el monitoreo: “Este modelo debe replicarse en los otros diques de la provincia, como Escaba y Tafí del Valle. Se requiere una comisión permanente, con financiamiento y equipamiento adecuado, como boyas de medición continua”, destacó.
Pagani remarcó el compromiso de los equipos técnicos: “Todos trabajaron desinteresadamente, con el único objetivo de contribuir al bienestar de la comunidad”.
Una tarea conjunta
Cabe destacar que, durante la presentación, se expusieron los trabajos desarrollados en los últimos siete meses, período en el cual se llevó adelante un diagnóstico biológico integral de El Cadillal. El objetivo principal fue determinar la concentración de algas, identificar las especies predominantes y evaluar su potencial impacto en el ecosistema y en los usos del embalse.
Asimismo, se analizaron escenarios futuros bajo condiciones de cambio climático, considerando la variabilidad térmica y otros factores ambientales que podrían incidir en la dinámica del sistema.
Como resultado de este análisis, se elaboró un documento que describe la condición ecológica actual del embalse y propone la incorporación de tecnología específica destinada a mitigar el crecimiento de organismos naturales y fortalecer las tareas de monitoreo.
En consonancia con las recomendaciones del estudio, SAT avanzará en la instalación de una estación meteorológica terrestre y boyas meteorológicas con sondas multiparamétricas, además de la adquisición de equipos de GPS y sondeo.
Estas herramientas permitirán realizar monitoreos biológicos, físico-químicos y satelitales de manera conjunta, coordinada y dinámica, optimizando la gestión y preservación de los recursos hídricos. Además, como consecuencia de los resultados, la SAT solicitó al CFI la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la realización del Dique de Cola para sedimentos.