A dos años de gestión, Caponio defendió el trabajo de la SAT: “Los problemas no son culpa de la empresa”

A dos años de asumir la conducción de la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio realizó un balance de gestión y defendió el desempeño de la empresa estatal. “Los problemas de la SAT no son culpa de la empresa. Muchas veces tienen que ver con la falta de inversión en infraestructura por parte de los municipios, especialmente en San Miguel de Tucumán”, remarcó el funcionario durante una charla con LA GACETA.