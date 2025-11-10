A dos años de gestión, Caponio defendió el trabajo de la SAT: “Los problemas no son culpa de la empresa”

A dos años de asumir la conducción de la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio realizó un balance de gestión y defendió el desempeño de la empresa estatal. “Los problemas de la SAT no son culpa de la empresa. Muchas veces tienen que ver con la falta de inversión en infraestructura por parte de los municipios, especialmente en San Miguel de Tucumán”, remarcó el funcionario durante una charla con LA GACETA.
Caponio recordó que, cuando asumió la presidencia de la SAT a pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, “la situación era muy compleja”. “Hace dos años teníamos reclamos en cientos de barrios por desbordes cloacales y falta de agua potable. Había plantas de tratamiento paralizadas y acueductos abandonados. Era una empresa prácticamente paralizada”, describió.
El titular del organismo aseguró que, desde entonces, se puso en marcha un plan director de mediano plazo para recuperar el sistema de agua y cloacas de la provincia. “Nos propusimos perforar 54 nuevos pozos y ya llevamos 47. Recuperamos las tres principales fuentes de agua potable: El Cadillal, la Balsa La Niña y el acueducto de Vipos, que hoy funciona al 100%”, detalló.
También mencionó la reactivación del acueducto de Anfama, en convenio con la Universidad Nacional de Tucumán, que “hoy abastece a localidades como Raco, El Siambón, San Javier y Yerba Buena”.
Caponio dijo que la recuperación de la Balsa La Niña fue “simbólica” para la empresa. “Estaba semihundida, sin motores y sin mantenimiento. Hoy funciona perfectamente con nuevos equipos eléctricos, garantizando la calidad del agua que consume la capital”, explicó.
El funcionario resaltó que las inversiones se realizaron con fondos provinciales y propios de la SAT. “Todas las obras que hicimos en estos dos años fueron con recursos de Tucumán. Eso demuestra decisión política: se podían resolver los problemas, sólo faltaba voluntad”, enfatizó.
En materia de saneamiento, Caponio enumeró las obras realizadas: “Recuperamos la planta de tratamiento de San Felipe y la de Lules, construimos nuevas estaciones de bombeo en Villa Mariano, Parque Sur y zona sur, y reparamos más de 8.000 metros de cañerías de cloacas en la capital”.
Respecto a la provisión de agua para el verano, el titular de la SAT señaló que “la peor época ya pasó”, pese a haber atravesado “el período de sequía más intenso de los últimos 45 años”. “Gracias a las obras y a las nuevas perforaciones, no tuvimos grandes sobresaltos. Estamos mucho mejor que hace dos años”, afirmó.
Sin embargo, advirtió sobre otro tipo de dificultades: “Muchos desbordes se producen por la falta de desagües pluviales. Si el agua de lluvia no tiene por dónde escurrir, rompe el pavimento y las cañerías. Es un problema estructural que los municipios deben encarar”.
Finalmente, Caponio destacó la obra del nuevo acueducto de Vipos, que duplicará el caudal de agua potable hacia Tafí Viejo, Cevil Redondo y parte de la capital. “Es una obra estratégica, con 53 kilómetros de nueva traza, que garantizará el abastecimiento durante las próximas décadas”, concluyó.