Seguidilla de robos en Tafí Viejo: la Policía aseguró que “son hechos aislados”

El jefe policial reconoció el malestar de los comerciantes, quienes denunciaron varios robos en un corto período y cuestionaron la falta de presencia policial. “Es comprensible la molestia de los propietarios de los negocios. Ellos realizaron las denuncias y se está trabajando judicialmente, solicitando medidas para la aprehensión de los responsables y el secuestro de los elementos sustraídos”, indicó.