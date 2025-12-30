Seguidilla de robos en Tafí Viejo: la Policía aseguró que “son hechos aislados”

La seguidilla de robos denunciados por comerciantes del centro de Tafí Viejo generó preocupación en el sector comercial y motivó una reunión entre autoridades policiales y funcionarios municipales. Tras el encuentro, el segundo jefe de la Unidad Regional Norte, comisario Walter Colombres, afirmó a LA GACETA que los episodios registrados “son hechos aislados” y remarcó que se intensificarán los operativos de prevención en las zonas afectadas.
En LG Play, Colombres explicó que mantuvo una reunión con los jefes de zona y con el secretario de Seguridad Ciudadana de Tafí Viejo, con el objetivo de consensuar estrategias para reforzar la seguridad. “Se está enfocando todos los medios disponibles para esa zona, a los fines de evitar nuevos delitos”, señaló.
El jefe policial reconoció el malestar de los comerciantes, quienes denunciaron varios robos en un corto período y cuestionaron la falta de presencia policial. “Es comprensible la molestia de los propietarios de los negocios. Ellos realizaron las denuncias y se está trabajando judicialmente, solicitando medidas para la aprehensión de los responsables y el secuestro de los elementos sustraídos”, indicó.
Ante versiones que señalaban falta de recursos, Colombres fue categórico: “Tenemos todos los recursos necesarios, tanto personal como vehículos y logística, para realizar los operativos y la prevención que necesita la ciudadanía”. Sin embargo, admitió que cualquier explicación “quizás no sea confortable para las víctimas”, aunque aseguró que la Regional Norte “está trabajando e intensificando los recorridos”.
Consultado sobre la reiteración de los robos en pocos metros y con características similares, el funcionario policial insistió en que no se trata de una problemática estructural. “Estadísticamente, la Regional Norte es una de las mejores de la provincia. Son hechos aislados”, afirmó, y respaldó su postura con datos oficiales.
Según detalló, en comparación con el año pasado se registró “un 30% menos de denuncias por delitos contra la propiedad” y, en contrapartida, “un 40% más de operativos, con personas aprehendidas y secuestro de motovehículos”, tanto por causas procesales como por infracciones a la ley de tránsito.
Respecto a las medidas a futuro, Colombres adelantó que desde que se realizaron las denuncias se incrementó la presencia policial en la zona, con patrullajes a pie, personal de infantería y recorridos de la patrulla motorizada. Además, precisó que la comisaría de Tafí Viejo se encuentra realizando las averiguaciones correspondientes.
En cuanto a la investigación, confirmó que ya hay una persona aprehendida en la zona de avenida Roca al 400, denunciada por una de las víctimas. “La fiscalía avaló la aprehensión y ahora estamos esperando las órdenes judiciales para el allanamiento del domicilio del sujeto”, explicó.
Finalmente, el segundo jefe de la Unidad Regional Norte llevó un mensaje de tranquilidad a los comerciantes. “Que tengan tranquilidad, la policía está trabajando y va a seguir trabajando. Las puertas de la Unidad Regional Norte y de las dependencias correspondientes están abiertas”, concluyó.