Denuncian siete robos en dos semanas en locales comerciales de Tafí Viejo

Los hechos ocurrieron en distintos locales de la ciudad y quedaron registrados por cámaras de seguridad. Las víctimas aseguran que el responsable actuaría solo, con un patrón reiterado.

Hace 2 Hs

Una creciente preocupación atraviesa al sector comercial de Tafí Viejo tras la denuncia de al menos siete robos ocurridos en un lapso de dos semanas. Los hechos se concentraron principalmente en locales ubicados sobre la avenida Alem y calles aledañas, y según relataron las víctimas, los delitos presentan características similares que apuntan a un mismo autor.

Noelia, encargada de un local gastronómico, contó a LA GACETA que el último hecho ocurrió durante la madrugada del domingo. “Un sujeto rompió la puerta de ingreso, entró al local y se llevó el dinero que había en la caja y el celular con el que trabajamos. No robó mercadería”, explicó. A partir de los registros de cámaras de seguridad de comercios vecinos, aseguró que en al menos dos hechos se trataría de la misma persona. “Siempre ingresa de la misma manera, sin remera, y roba efectivo y celulares”, agregó.

La comerciante indicó que todos los casos fueron denunciados y que incluso circulan imágenes del presunto delincuente entre los vecinos. “La policía está al tanto, pero hasta ahora no tenemos respuestas. Me dijeron que vive en situación de calle y que no pudieron localizarlo, lo que genera más miedo porque sigue suelto”, señaló.

Denuncian siete robos en dos semanas en locales comerciales de Tafí Viejo

Otra de las damnificadas fue Martina, empleada de otro local, quien relató que el robo ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre. “Rompieron la puerta, se llevaron dinero, el teléfono y mercadería. Fue un daño importante”, dijo. Si bien el comercio cuenta con cámaras, reconoció que las imágenes no fueron suficientes para identificar con claridad al autor. “Ahora trabajamos con miedo, sobre todo en estas fechas”, confesó.

Por su parte, Lourdes, empleada, sostuvo que su comercio habría sido el primero en sufrir el ataque. “El lunes rompieron la traba de la puerta y robaron plata. El miércoles intentaron volver a entrar y el sábado directamente forzaron la puerta”, relató. Según indicó, pese a que ya se habían realizado las denuncias y entregado fotos y videos a la policía, los robos continuaron. Ante este panorama, los comerciantes reclaman mayor presencia policial.

