Denuncian siete robos en dos semanas en locales comerciales de Tafí Viejo

Noelia, encargada de un local gastronómico, contó a LA GACETA que el último hecho ocurrió durante la madrugada del domingo. “Un sujeto rompió la puerta de ingreso, entró al local y se llevó el dinero que había en la caja y el celular con el que trabajamos. No robó mercadería”, explicó. A partir de los registros de cámaras de seguridad de comercios vecinos, aseguró que en al menos dos hechos se trataría de la misma persona. “Siempre ingresa de la misma manera, sin remera, y roba efectivo y celulares”, agregó.