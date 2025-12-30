Pronóstico para Año Nuevo: así estará el clima en el norte argentino

La llegada de un nuevo año lleva a chequear varias veces el pronóstico del tiempo y así lograr un festejo sin contratiempos. La jornada del 31 de diciembre estará marcada por las altas temperaturas que no harán excepciones a lo largo y ancho del país. En el norte del país habrá una clara división entre el oeste, con temperaturas más bajas y fenómenos climáticos menos adversos, a diferencia del este, donde se deberá, además de colocar la mesa adentro, planear medidas de prevención contra daños materiales.
Para saber dónde colocar la mesa, si será necesario el aire acondicionado o, en el peor de los casos, un plan de contingencia, el SMN ya anticipó cómo estará el tiempo para la apertura del 2026 en el nuevo calendario del norte del país.
El tiempo en el NOA: calor y tormentas aisladas
Comenzando por el extremo más septentrional de la Argentina, el Noroeste (NOA) registrará menores temperaturas que en otras regiones. En Jujuy y Salta la máxima será de 29°C y la mínima de 19°C, con pronóstico de tormentas aisladas en la madrugada, la tarde y la noche del 31 y chances de entre el 40-70% para la hora de la cena.
En Tucumán la máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 23°C; las lluvias no se registrarán hasta la tarde, donde habrá tormentas aisladas que se instalarán hasta la noche. Las probabilidades oscilan entre el 10 y el 40%.
En Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero el calor no dará tregua. Se registrarán temperaturas máximas de 36°C y 37°C y mínimas de 24°C y 23°C. Al mismo tiempo habrá casi nulas probabilidades de precipitaciones y en la noche el cielo estará parcialmente nublado en las primeras dos provincias y mayormente nublado en la tercera.
El NEA bajo amenaza: tormentas nivel amarillo
Mientras que en el Noreste (NEA) del país tendrán que refugiar la mesa festiva. Si bien las temperaturas serán más agradables que en el NOA, los fenómenos climáticos obligarán a preparar un plan de contingencia, según el aviso del SMN. Aunque no hay alertas, se advierten fuertes tormentas para el 31 de diciembre.
El termómetro marcará en la provincia de Formosa máximas de 33°C y mínimas de 23°C, siendo la jurisdicción más calurosa de la región. En Chaco y Corrientes la máxima alcanzará los 31°C y la mínima los 22°C y 23°C; y en Misiones las temperaturas se mantendrán más agradables con una máxima de 29°C y una mínima de 24°C.
Aunque esta región no se encuentra bajo aviso del Sistema de Alerta Temprana (SAT), se registrará una intensa actividad eléctrica en estas zonas. El aviso señala que se habrán fuertes tormentas con abundante caída de agua a lo largo del día, con una probabilidad entre el 40 y el 70%.