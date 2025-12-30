Pronóstico para Año Nuevo: así estará el clima en el norte argentino

La llegada de un nuevo año lleva a chequear varias veces el pronóstico del tiempo y así lograr un festejo sin contratiempos. La jornada del 31 de diciembre estará marcada por las altas temperaturas que no harán excepciones a lo largo y ancho del país. En el norte del país habrá una clara división entre el oeste, con temperaturas más bajas y fenómenos climáticos menos adversos, a diferencia del este, donde se deberá, además de colocar la mesa adentro, planear medidas de prevención contra daños materiales.