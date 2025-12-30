Inicia el pago proporcional del sueldo a los empleados estatales: cronograma

En tanto, el miércoles 31 de diciembre se completará el cronograma con los trabajadores de la Administración Central, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Fiscal de Apelación, el Poder Legislativo y la Dirección Provincial de Vialidad. Ese día también cobrarán los empleados de comunas rurales, municipios del interior y del Poder Judicial -incluidos los Centros Judiciales de Concepción y Monteros, la Corte Suprema de Justicia y la Justicia de Paz-, además del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Pupilar y de la Defensa.