Inicia el pago proporcional del sueldo a los empleados estatales: cronograma

La Tesorería General de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción del Gobierno de Tucumán, informó el cronograma de pagos correspondiente al 20% proporcional del sueldo de diciembre para los trabajadores de la administración pública provincial.
Según lo comunicado oficialmente, los depósitos se realizarán entre hoy y el miércoles, alcanzando a empleados de organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, poderes del Estado, municipios y comunas rurales.
Cronograma
El martes 30 de diciembre percibirán el pago los agentes pertenecientes al Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.), el Instituto Provincial de la Vivienda, el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, el área de Seguridad -incluyendo el Departamento General de Policía y la Dirección General de Institutos Penales- y el Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT).
En tanto, el miércoles 31 de diciembre se completará el cronograma con los trabajadores de la Administración Central, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Fiscal de Apelación, el Poder Legislativo y la Dirección Provincial de Vialidad. Ese día también cobrarán los empleados de comunas rurales, municipios del interior y del Poder Judicial -incluidos los Centros Judiciales de Concepción y Monteros, la Corte Suprema de Justicia y la Justicia de Paz-, además del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Pupilar y de la Defensa.
El cronograma se completa con los agentes de la Dirección de Recursos Hídricos, el Ente Autárquico Tucumán Turismo, el Ente Cultural de Tucumán, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM), el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS), el Instituto de Desarrollo Productivo, el Ente de Infraestructura Comunitaria, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol y el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa.