Las nueve bajas que tendrá el plantel y que San Martín anunciará en las próximas horas

Juan Orellana : el oriundo de Taruca Pampa surgió de las inferiores y disputó 102 partidos oficiales, con un total de tres goles. Debutó profesionalmente en marzo de 2019 contra Agropecuario por Copa Argentina y, cuatro días después, sumó sus primeros minutos en la Superliga frente a Huracán. Fue uno de los titulares durante la campaña 2024 con Diego Flores, aunque en el último tramo perdió terreno ante la consolidación de Guillermo Rodríguez. Orellana habló con la CD y expresó su deseo de lograr algo importante con el club del que es hincha, aunque también reconoció que era momento de cambiar de aire.