Las nueve bajas que tendrá el plantel y que San Martín anunciará en las próximas horas

En los pasillos de La Ciudadela empezó el tiempo de las definiciones. No es un mercado más ni una transición liviana para San Martín: este miércoles 31 vencen varios contratos, y con ellos se cierra una etapa del plantel que compitió durante las últimas temporadas. Con la cuenta regresiva activada, el club acelera decisiones que no admiten dilataciones, mientras el cuerpo técnico de Andrés Yllana comienza a ordenar el mapa pensando ya en el proyecto deportivo 2026.
A la espera de los anuncios oficiales de refuerzos (ya habría acuerdo de palabra con al menos ocho futbolistas, según le confió a LA GACETA un vocero de la directiva) el DT empezó a comunicarse de manera directa con varios futbolistas para informarles que no serán tenidos en cuenta. Así, el escenario empieza a aclararse caso por caso.
Nicolás Carrizo: el arquero regresó al club en 2021 para iniciar su segundo ciclo, pero nunca logró continuidad. Durante la última temporada fue suplente habitual y apenas disputó un partido completo: atajó los 90 minutos en la derrota 1-0 frente a Racing de Córdoba, en Nueva Italia, encuentro al que Darío Sand no pudo asistir por lesión. Más allá de esa oportunidad puntual, Carrizo quedó relegado en la consideración. Ante ese panorama, ya fue presentado como refuerzo de All Boys.
Tomás García: era el tercer arquero del plantel profesional, pero fue notificado por Yllana de que no será tenido en cuenta. El DT mantuvo una charla directa y ahora el jugador deberá definir si busca un nuevo destino o continúa ligado al club en otra condición. García había sido convocado por primera vez en 2023, bajo el ciclo de Pablo Frontini, ante la ausencia de Francisco Tinaglini y Carrizo. En la temporada pasada ingresó a los 82 minutos en el empate frente a All Boys, reemplazando a Sand.
Juan Orellana: el oriundo de Taruca Pampa surgió de las inferiores y disputó 102 partidos oficiales, con un total de tres goles. Debutó profesionalmente en marzo de 2019 contra Agropecuario por Copa Argentina y, cuatro días después, sumó sus primeros minutos en la Superliga frente a Huracán. Fue uno de los titulares durante la campaña 2024 con Diego Flores, aunque en el último tramo perdió terreno ante la consolidación de Guillermo Rodríguez. Orellana habló con la CD y expresó su deseo de lograr algo importante con el club del que es hincha, aunque también reconoció que era momento de cambiar de aire.
Mauro Osores: en las últimas temporadas, el zaguero central vistió las camisetas de Central Norte, Gimnasia de Jujuy, Marathon de Honduras y, especialmente, Atlético Tucumán, club en el que tuvo una polémica salida. En el último mercado había arreglado con Alvarado, pero la aparición de San Martín lo convenció de volver a la provincia. Tras destrabar una situación compleja con el "Decano", disputó 13 partidos con la camiseta rojiblanca y aportó una asistencia. Su futuro estaría en San Martín de San Juan, dirigido por Ariel Martos.
Ulises Vera: fue uno de los casos más sensibles del mercado. Con 22 años, completó su mejor temporada: 30 partidos jugados, 23 como titular, y un crecimiento sostenido que lo convirtió en una pieza confiable. La CD manifestó su intención de retenerlo por identidad y rendimiento, pero el pedido económico elevado canalizado por su representante resultó imposible de afrontar. Ante ese escenario, el club dio por cerradas las charlas y Vera se marchará a Quilmes en condición de libre.
Juan Cruz Esquivel: luego de varios idas y vueltas, el extremo no seguirá en San Martín. Pertenece a Tigre y recibió sondeos de varios clubes de la categoría. Según se dio a conocer en las últimas horas, el santafesino continuará su carrera en Deportivo Morón. No se entrenaba con el plantel debido a una falta de pago comunicada por su representante y correspondiente a la CD anterior. Con la camiseta del “Santo” disputó 26 partidos y marcó seis goles.
Gustavo Abregú: cerró una etapa extensa en Bolívar y Pellegrini. El mediocampista jugará en Instituto de Córdoba; llegará libre y con el pase en su poder, y firmará por un año. Superó el centenar de partidos en el club, marcó dos goles, fue capitán y logró varios hitos como el campeonato del Federal A 2016, el ascenso a Primera Nacional y el ascenso a Primera en 2018.
Agustín Prokop: con escaso rodaje en la última temporada (33 minutos), el volante deberá definir su continuidad. Con San Martín disputó 39 partidos y convirtió un gol, de tiro libre, en 2023.
Jesús Soraire: a pesar de tener contrato vigente, no será tenido en cuenta. Tras dialogar con el cuerpo técnico, analiza si pelea por un lugar sabiendo que no es prioridad o si rescinde para buscar continuidad. En la última temporada jugó 20 partidos y marcó un gol contra Quilmes.
"Chuny" Moreno, un caso que aún no tiene resolución
Nicolás Moreno fue sondeado por Quilmes en las últimas horas, aunque no existen negociaciones formales ni acuerdo cerrado. Desde su entorno le bajaron el tono a las versiones y todo indica que seguirá en San Martín. En la última temporada sólo disputó dos partidos, ya que sufrió la ruptura de ligamentos contra Tristán Suárez, lesión que lo marginó durante varios meses.
Con contratos que vencen y decisiones comunicadas cara a cara, San Martín entra en días decisivos. Las bajas empiezan a ordenarse, las continuidades se evalúan y los refuerzos se anunciarán en los primeros días de enero, cuando la pretemporada marque oficialmente el inicio de un nuevo ciclo.