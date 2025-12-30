Procesaron a Morla y a las hermanas de Diego Maradona por presunta defraudación con sus marcas

La Justicia confirmó el procesamiento del exabogado y apoderado de Matías Morla en la causa que investiga la presunta apropiación y explotación indebida de las marcas comerciales vinculadas a Diego Armando Maradona. La medida también alcanza a dos hermanas del Diez, Rita Mabel y Claudia Nora Maradona, además de Maximiliano Pomargo, Sergio Alejandro Garmendia y la escribana Sandra Iampolsky.