Procesaron a Morla y a las hermanas de Diego Maradona por presunta defraudación con sus marcas

La investigación apunta a presunta defraudación y administración fraudulenta. También fueron embargados por 2.000 millones de pesos.

PROCESADOS. Morla y las hermanas de Diego Maradona deberán responder ante la Justicia.
Hace 2 Hs

La Justicia confirmó el procesamiento del exabogado y apoderado de Matías Morla en la causa que investiga la presunta apropiación y explotación indebida de las marcas comerciales vinculadas a Diego Armando Maradona. La medida también alcanza a dos hermanas del Diez, Rita Mabel y Claudia Nora Maradona, además de Maximiliano Pomargo, Sergio Alejandro Garmendia y la escribana Sandra Iampolsky.

Como parte de la resolución, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó un embargo preventivo de 2.000 millones de pesos sobre los acusados, cifra que surge del cálculo de ganancias obtenidas por la explotación comercial de la marca Maradona, ajustada por divisas, años transcurridos y costos legales.

El procesamiento ya había sido dictado en septiembre, pero los imputados apelaron sin éxito. La denuncia fue presentada por Dalma y Gianinna Maradona, quienes aportaron documentación sobre presuntos movimientos de dinero en cuentas radicadas en paraísos fiscales vinculados a contratos comerciales de su padre.

La causa profundiza la investigación sobre el entramado económico que rodeó los últimos años de Maradona y reaviva la tensión entre sus herederos directos y el círculo que lo acompañó hasta su muerte.

¿Cuáles son las acusaciones?

Morla, Pomargo y Garmendia están acusados como coautores de administración fraudulenta y defraudación, mientras que las hermanas del exfutbolista y la escribana están imputadas como partícipes necesarias del mismo delito.

