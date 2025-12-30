Cómo resetear paso a paso el algoritmo que determina lo que ves en Instagram

Ver publicaciones que no interesan o sentir que el contenido ya no representa los propios gustos es una experiencia común entre usuarios de Instagram. Con el tiempo, el algoritmo aprende de interacciones pasadas y puede alejarse de las preferencias actuales.
Para responder a ese problema, la plataforma lanzó una función oficial que permite reiniciar el sistema de recomendaciones y empezar de nuevo con el contenido sugerido. La herramienta ya está disponible a nivel global.
La novedad busca ofrecer mayor control sobre lo que aparece en el feed, explorar y reels, especialmente entre adolescentes y jóvenes que usan la red social de forma intensiva.
Un cambio en la forma de personalizar el feed
Hasta ahora, ajustar el algoritmo implicaba un proceso indirecto: dejar de seguir cuentas, silenciar publicaciones o modificar interacciones. Los resultados no siempre eran inmediatos y requerían constancia.
Con esta actualización, Instagram incorporó un botón específico que permite restablecer las preferencias de contenido de manera directa. El objetivo es que cada usuario pueda redefinir qué tipo de publicaciones desea ver sin modificar su cuenta desde cero.
La función representa un cambio significativo en la experiencia de uso y apunta a un entorno digital más personalizable.
Paso a paso para reiniciar el algoritmo de Instagram
Para restablecer las sugerencias de contenido dentro de la aplicación, se deben seguir estos pasos:
- Primero, ingresar al perfil personal y abrir el menú ubicado en la esquina superior derecha. Luego, acceder a “Configuración y actividad” y entrar en “Preferencias de contenido”, dentro de la sección “Lo que tú ves”.
- Allí aparece la opción “Restablecer sugerencias de contenido”. Si no está disponible, se recomienda actualizar la aplicación y revisar más adelante. Al continuar, Instagram muestra una explicación de la función y permite revisar las cuentas seguidas, las publicaciones más frecuentes y los temas vinculados a anuncios.
- En ese momento, es posible dejar de seguir cuentas según las nuevas preferencias. Finalmente, al confirmar la acción, la app notifica que el proceso se completó.
Qué cambia y qué no con el reinicio
El restablecimiento afecta únicamente a las recomendaciones que aparecen en el feed principal, la sección explorar y los reels. No modifica la lista de seguidores ni elimina información personal del perfil.
Tampoco impacta en la visualización de anuncios ni en otros sistemas de personalización fuera de las áreas mencionadas. Según detalla la propia aplicación, los datos de la cuenta se mantienen intactos.
La herramienta puede utilizarse todas las veces que el usuario considere necesario, lo que permite ajustar la experiencia en función de cambios de interés a lo largo del tiempo.