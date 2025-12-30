Secciones
Cepo: el Banco Central condiciona la flexibilización para empresas

La entidad presentó los lineamientos anuales.

Hace 2 Hs

El Banco Central (BCRA) presentó ayer su hoja de ruta para 2026, en la que destacó la continuidad de un régimen de mercado de cambios más flexible y el fortalecimiento de las reservas internacionales, en el marco de su programa de estabilización económica.

Según el comunicado oficial, el organismo monetario buscará avanzar en la desinflación, consolidar la estabilidad financiera y sentar las bases para un crecimiento económico sostenido. Entre las medidas centrales, se destaca la remonetización gradual de la economía, orientada a acompañar la demanda de dinero sin afectar el equilibrio monetario y asegurando la acumulación de reservas internacionales.

A partir del 1 de enero de 2026, el mercado cambiario operará bajo un régimen de flotación entre bandas, cuyo techo y piso se ajustarán mensualmente según la inflación registrada por el Indec, con un rezago de dos meses. Este esquema tiene como objetivo limitar movimientos extremos del tipo de cambio, al tiempo que permitirá mayor previsibilidad y flexibilidad en la utilización del dólar en la economía.

El BCRA adelantó que implementará un programa de compras de reservas internacionales, inicialmente con un monto diario equivalente al 5% del volumen del mercado de cambios, complementado con adquisiciones en bloque cuando sea necesario para mantener la estabilidad del mercado. La calibración de esta política se realizará en función de la evolución de la inflación, el nivel de actividad y las condiciones financieras que determinan la demanda de dinero.

Como dato nuevo sobre la flexibilización cambiaria, el organismo señaló que, a medida que se consoliden los avances en el equilibrio externo y se recupere el acceso a los mercados internacionales de deuda, podrá considerar la apertura progresiva de restricciones vigentes sobre stocks de dividendos y pagos de deudas comerciales previas a 2023.

Encajes bancario

El BCRA también destacó la continuidad de medidas para normalizar la política de encajes bancarios, promover la intermediación financiera y fortalecer el sistema de pagos electrónicos, incluyendo transferencias inmediatas, facturas electrónicas y ECHEQ, con el objetivo de consolidar un ecosistema bimonetario más seguro y eficiente.

En cuanto a las cotizaciones cambiarias, en el inicio de la última semana de 2025 el dólar oficial se mantuvo como el tipo de cambio más barato en la city porteña.

El mayorista se vendió a $1.457 y quedó a 4,7% del techo actual de la banda, consignó el diario “Ámbito”. El minorista se ofreció a $1.475 en el Banco Nación, mientras que en el promedio del BCRA terminó en $1.477. El “blue” se ofreció a $1.540, un incremento de $10.

