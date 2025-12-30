Cepo: el Banco Central condiciona la flexibilización para empresas

El BCRA adelantó que implementará un programa de compras de reservas internacionales, inicialmente con un monto diario equivalente al 5% del volumen del mercado de cambios, complementado con adquisiciones en bloque cuando sea necesario para mantener la estabilidad del mercado. La calibración de esta política se realizará en función de la evolución de la inflación, el nivel de actividad y las condiciones financieras que determinan la demanda de dinero.