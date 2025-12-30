No para de crecer el envío de drogas por encomienda

Balance: un sistema que también se usa para el contrabando y otros ilícitos

Los circuitos elegidos por los contrabandistas también son utilizados por organizaciones criminales. El año pasado, en el marco del Operativo Lapacho, se detectó una banda que robaba motos de alta gama en Buenos Aires, las desarmaba y enviaba sus partes a Salta y Jujuy. “Elevamos una carpeta a la Justicia Federal para que se investigue el tráfico de motopartes hacia Bolivia. Sabemos que hubo contactos entre jurisdicciones, pero hasta ahora no se nos solicitó ampliar la investigación”, explicó el comisario Fabio Ferreyra. El 90% de los 15.000 kilos de hojas de coca decomisado en lo que va del año en el marco del Operativo Lapacho fue enviado por correo. Lo mismo ocurre con la mercadería ingresada ilegalmente al país: por los controles en los límites provinciales, las cargas se despachan a través de este mecanismo.