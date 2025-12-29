Roma le ganó 3-1 a Genoa con Dybala y Soulé desde el arranque

En el partido disputado por la decimoséptima fecha del campeonato italiano, Roma dominó desde el inicio y salió con un resultado contundente ante un Genoa, dirigido por Daniele De Rossi, que no logró encontrar respuestas.
Los argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé fueron parte activa de la victoria: ambos fueron titulares y aportaron constantemente al circuito de juego.
ðªð¦ð· GOL DE MATÃAS SOULÃ CON LA ROMA.pic.twitter.com/g5KsJcxhqd— Sudanalytics (@sudanalytics_) December 29, 2025
El primer golpe del partido llegó desde el pie de Matías Soulé, que abrió el marcador para Roma y encarriló el desarrollo del encuentro. El argentino apareció bien perfilado en el área, resolvió con precisión y convirtió el 1-0 que le dio tranquilidad al equipo de Gasperini
Con este resultado, Roma se suma a la pelea por la Serie A y gana confianza de cara a la próxima fecha, donde visitará al Atalanta el sábado 3/1.