Roma le ganó 3-1 a Genoa con Dybala y Soulé desde el arranque

El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini fue contundente y deslumbró en la victoria contra "il Grifone"

Hace 2 Hs

En el partido disputado por la decimoséptima fecha del campeonato italiano, Roma dominó desde el inicio y salió con un resultado contundente ante un Genoa, dirigido por Daniele De Rossi,  que no logró encontrar respuestas.

Los argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé fueron parte activa de la victoria: ambos fueron titulares y aportaron constantemente al circuito de juego.

El primer golpe del partido llegó desde el pie de Matías Soulé, que abrió el marcador para Roma y encarriló el desarrollo del encuentro. El argentino apareció bien perfilado en el área, resolvió con precisión y convirtió el 1-0 que le dio tranquilidad al equipo de Gasperini

Con este resultado, Roma se suma a la pelea por la Serie A y gana confianza de cara a la próxima fecha, donde visitará al Atalanta el sábado 3/1.

Temas ItaliaSerie A de ItaliaRomaAssociazione Sportiva RomaPaulo DybalaDaniele De RossiMatías SouléGian Piero Gasperini
