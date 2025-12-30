Tafí Viejo distinguió a sus artistas del año

En danza, el reconocimiento fue para Guillermo Rodríguez; y en danza folclórica, para la academia Grito Argentino. En la categoría fotografía la estatuilla fue para Mateo Roodschild. En literatura se reconoció a Norah Scarpa; en locución, a Carlos Getar; en periodismo, a Omar Nóblega; y en radio, al programa Por los Senderos de España, al tiempo que en streaming se premió el programa Finjamos Demencia.