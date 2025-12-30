Secciones
Tafí Viejo distinguió a sus artistas del año

Ariel Alberto se llevó la estatuilla mayor.

PREMIADO. El músico Ariel Alberto, Artista del Año de los Tarco. PREMIADO. El músico Ariel Alberto, Artista del Año de los Tarco.
Hace 5 Hs

Como todos los años desde 2016, Tafí Viejo reconoció a sus principales artistas con los Premios Tarco en una ceremonia realizada recientemente en la plaza Bartolomé Mitre, dedicada en esta oportunidad a la educadora, periodista (fue colaboradora de LA GACETA), escritora, guionista y poetisa María del Tránsito Cañete de Rivas Jordán, quien vivió entre 1885 y 1968.

Las distinciones abarcaron a artistas, hacedores, creadores, gestores, productores y artesanos en diversas disciplinas, en tanto “referentes taficeños cuya proyección de trabajo adquirió notoriedad en el ámbito municipal, provincial o nacional, así como también a personas de otros lugares tucumanos cuya actividad tuvo efectos sobre la comunidad taficeña”, se anunció desde la Secretaría de Gestión Cultural y Gestión Educativa que conduce Marcos Acevedo en la Municipalidad de Tafí Viejo, responsable de la propuesta.

“El homenaje a Rivas Jordán reafirma la importancia de mantener viva su memoria a través del reconocimiento a quienes continúan construyendo desde distintos espacios para el fortalecimiento de su vida cultural, poner en valor el talento local y el trabajo colectivo que contribuye al desarrollo artístico y social de la comunidad”, se agregó institucionalmente.

Extensa trayectoria

El premio a Artista del Año fue otorgado al músico Ariel Alberto, de extensa trayectoria en el campo del folclore norteño, mientras que el Homenaje fue para Cecilia Florit y la Trayectoria Musical, al maestro Domingo Anastasio, recientemente retirado como director de la Banda de Música Municipal.

En el rubro audiovisual se reconoció a la Escuela de Cine, Televisión y Video de la UNT; mientras que en artes visuales se destacó a Silvia Porta y en artesanía, a la ceramista Eugenia Hinojosa. En proyecto socio-cultural, fueron premiados Urdir la Nuboselva y el Primer Encuentro de Marching Band.

De Tafí Viejo a la cima de Sudamérica: Lezcano y un regreso cargado de sentido

De Tafí Viejo a la cima de Sudamérica: Lezcano y un regreso cargado de sentido

En composición poético-musical, el galardón fue para Raúl Gringo Soria; en música, para la banda Efecto Amapola y en producción independiente, a Ikalhakan, propuesta integrada por Nancy Bustamante y Nahuel Vargas. Como revelación fue reconocido el grupo Los Hijos de Saturno y en teatro, Humberto De Risio. Calupa (nombre artístico de Martín Roldán) ganó en magia.

En danza, el reconocimiento fue para Guillermo Rodríguez; y en danza folclórica, para la academia Grito Argentino. En la categoría fotografía la estatuilla fue para Mateo Roodschild. En literatura se reconoció a Norah Scarpa; en locución, a Carlos Getar; en periodismo, a Omar Nóblega; y en radio, al programa Por los Senderos de España, al tiempo que en streaming se premió el programa Finjamos Demencia.

Tafí Viejo
