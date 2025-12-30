Tafí Viejo distinguió a sus artistas del año

Como todos los años desde 2016, Tafí Viejo reconoció a sus principales artistas con los Premios Tarco en una ceremonia realizada recientemente en la plaza Bartolomé Mitre, dedicada en esta oportunidad a la educadora, periodista (fue colaboradora de LA GACETA), escritora, guionista y poetisa María del Tránsito Cañete de Rivas Jordán, quien vivió entre 1885 y 1968.
Las distinciones abarcaron a artistas, hacedores, creadores, gestores, productores y artesanos en diversas disciplinas, en tanto “referentes taficeños cuya proyección de trabajo adquirió notoriedad en el ámbito municipal, provincial o nacional, así como también a personas de otros lugares tucumanos cuya actividad tuvo efectos sobre la comunidad taficeña”, se anunció desde la Secretaría de Gestión Cultural y Gestión Educativa que conduce Marcos Acevedo en la Municipalidad de Tafí Viejo, responsable de la propuesta.
“El homenaje a Rivas Jordán reafirma la importancia de mantener viva su memoria a través del reconocimiento a quienes continúan construyendo desde distintos espacios para el fortalecimiento de su vida cultural, poner en valor el talento local y el trabajo colectivo que contribuye al desarrollo artístico y social de la comunidad”, se agregó institucionalmente.
Extensa trayectoria
El premio a Artista del Año fue otorgado al músico Ariel Alberto, de extensa trayectoria en el campo del folclore norteño, mientras que el Homenaje fue para Cecilia Florit y la Trayectoria Musical, al maestro Domingo Anastasio, recientemente retirado como director de la Banda de Música Municipal.
En el rubro audiovisual se reconoció a la Escuela de Cine, Televisión y Video de la UNT; mientras que en artes visuales se destacó a Silvia Porta y en artesanía, a la ceramista Eugenia Hinojosa. En proyecto socio-cultural, fueron premiados Urdir la Nuboselva y el Primer Encuentro de Marching Band.
En composición poético-musical, el galardón fue para Raúl Gringo Soria; en música, para la banda Efecto Amapola y en producción independiente, a Ikalhakan, propuesta integrada por Nancy Bustamante y Nahuel Vargas. Como revelación fue reconocido el grupo Los Hijos de Saturno y en teatro, Humberto De Risio. Calupa (nombre artístico de Martín Roldán) ganó en magia.
En danza, el reconocimiento fue para Guillermo Rodríguez; y en danza folclórica, para la academia Grito Argentino. En la categoría fotografía la estatuilla fue para Mateo Roodschild. En literatura se reconoció a Norah Scarpa; en locución, a Carlos Getar; en periodismo, a Omar Nóblega; y en radio, al programa Por los Senderos de España, al tiempo que en streaming se premió el programa Finjamos Demencia.