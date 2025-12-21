De Tafí Viejo a la cima de Sudamérica: Lezcano y un regreso cargado de sentido

El punto de quiebre de este año llegó con una acción que trascendió el resultado y se convirtió en símbolo. El triple convertido desde casi mitad de cancha, en un cierre de partido cargado de tensión, no solo fue determinante en lo deportivo, sino que desató una ola de repercusiones pocas veces vista para una jugada del básquet argentino. En cuestión de horas, el video recorrió redes sociales, noticieros y portales deportivos, replicado por jugadores, entrenadores y fanáticos. “Después aparecieron diez millones de videos de chicos tirando de un aro al otro y convirtiéndolo”, recordó Lezcano entre risas, dimensionando el impacto inesperado de una acción que mezcló atrevimiento, confianza y talento. Aquel lanzamiento terminó de instalar su nombre a nivel continental y funcionó como una bisagra: desde ahí, su rendimiento creció, su rol se consolidó y el equipo encontró un envión anímico que terminaría meses después en la consagración sudamericana.