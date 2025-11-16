Javier Girotto, en el Festival Tucumán Jazz: “Piazzolla es el genio que hizo renacer el tango”

- Muchos y todo es un poco gracias a Piazzolla, que abrió las puertas y los caminos para hacer que estos dos mundos se unan con espacios para a la improvisación y al encontrar rítmicas que pueden andar bien juntas. El jazz puede ser todo, está contaminado por todos los géneros de todo el mundo. Habiendo vivido en Estados Unidos con una gran experiencia del jazz, cuando llegué a Italia me entró la nostalgia de todo lo que había vivido en mi infancia y adolescencia en la Argentina con el folclore y el tango, así que sentí la necesidad de hacer esa reunión de los dos géneros más el folclore, que me encanta y es muy indicativo de Córdoba. Tocando sólo jazz estaba todo bien, técnicamente todo fenómeno, pero no encontraba mucha emoción. Haciendo las cosas más mezcladas con nuestros ritmos, la emotividad se hizo muy fuerte, así que este es mi camino y es el que voy a seguir, mientras sigo haciendo otras cosas por curioso.