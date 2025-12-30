Cartas de lectores: deuda y sometimiento

Después de dos años de soportar los efectos negativos de los dañinos decretos que enorgullecen al estrafalario presidente Milei, seguimos asistiendo a un descalabro total en el manejo del gobierno, que amenaza con mayores ajustes en 2026. El Presidente se ufana de haber bajado la inflación y que no hay muertos en las calles. Lo cierto es que el clima de violencia aumenta cada día. Se observa en agresiones cuyos autores son jefes de hogares estresados, que agreden a esposas e hijos. También aumentan los casos de abandono de hijos pequeños o de recién nacidos por parte de mujeres. Sin embargo, el caótico gobierno se preocupa por comprar aviones chatarras, pero no muestra la mínima preocupación por estos efectos que son consecuencia de la presión psicológica que deben soportar jefes de hogares obligados a desenvolverse en la carencia de recursos o en la indigencia. Mientras tanto, Milei, con la insensibilidad que lo caracteriza, hace lo imposible por conseguir más créditos, apoyado por la complicidad de un entorno que se beneficia financieramente. Para todos aquellos que todavía creen en “pececitos de colores”, sugiero que lean páginas serias de internet, de importantes universidades de Estados Unidos, en las que explican con lujo de detalles los orígenes del endeudamiento que padecemos. Consignan detalles de montos, fechas y nombres de todos los gobiernos que nos fueron endeudando. Algunos de los autores manifiestan que estuvieron en el FMI, por lo que conocen el objetivo de endeudar países. Ponen singular énfasis en las maniobras financieras que involucran a bancos y corporaciones, bajo la premisa de que los países estarán obligados a someterse a las directivas de Estados Unidos. Son increíbles detalles pormenorizados que nos asombran, pero que desconocemos porque nunca se publicaron ni se publican en nuestro país.